“天主的建筑师”高迪获可敬者称号

西班牙加泰罗尼亚艺术家高迪成为可敬者。他将自己的大部分生命致力于巴塞罗那圣家堂的建造，认为其工作是一项帮助人认识天主的使命。在巴西殉道的一位司铎和一位印度修女将荣列真福品。另外，还有三位司铎成为可敬者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各4月14日接见了圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该部会颁布法令，承认了因建造圣家堂而闻名于世的西班牙建筑师高迪（Antoni Gaudí）和另外三位司铎的英勇圣德，宣布他们为可敬者。此外，一位在巴西殉道的意大利司铎和一位印度修女将荣列真福品。

可敬者高迪出生于1852年6月25日，地点可能是西班牙雷乌斯。1883年，即圣家堂奠基的隔年，年仅31岁的高迪接受委托，承担起指导巴塞罗那圣家堂修建的工作。从那时起，他用毕生的时间来修建这个礼仪场所，在这里展现出了他的艺术才华、宗教情愫及深厚灵修。年轻的高迪将圣家堂视为天主托付给他的一项使命。

1887年至1893年，高迪设计并指导了其他工程，涵盖民用和宗教建筑。1894年四旬期期间，他因严格守斋而患上严重疾病，尽管这使他的生命处于危险之中，但他却在寻找天主中活出深刻的灵修经验。

高迪是一位虔诚的信徒，勤领圣事，他将艺术作为赞美上主的颂歌，将自己的工作成果奉献给上主，并认为这是一项让人们认识和接近天主的使命。1926年6月7日，高迪被一辆电车撞倒，由于当下没有人认出他来，他被送到圣十字医院，这是当地一家为穷人服务的医院。他领受了临终圣事，于三天后，即6月10日去世。约有3万人参加了他的葬礼。

教会也将迎来两位新真福，他们是童贞圣母的伊莱沙(Eliswa della Beata Vergine)修女和兰乔蒂（Nazareno Lanciotti）神父。

童贞圣母的伊莱沙修女是加尔默罗赤足第三会的创始人。她于1831年10月15日在印度喀拉拉邦出生，1913年7月18日在印度去世。因她的代祷而显的奇迹已得到确认。

兰乔蒂神父是教区司铎，1940年3月3日在意大利罗马出生。他远赴巴西传教，2001年2月22日，被仇教者杀害，在巴西圣保罗殉道。

此外，圣座法令还承认了三位司铎的英勇圣德，宣布他们为可敬者。他们分别是一位比利时人和两位意大利人。

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