若望保禄二世逝世廿周年，帕罗林枢机4月2日主持弥撒

适逢沃伊蒂瓦教宗逝世20周年，圣座国务卿帕罗林枢机将于4月2日下午3点主持弥撒圣祭，季维奇枢机共祭。教宗方济各今年２月12日致函季维奇枢机，保证降福所有参礼的人。

（梵蒂冈新闻网）一个多月前，2月12日，教宗方济各致函季维奇（Stanisław Dziwisz）枢机，保证降福所有参加圣若望保禄二世教宗逝世20周年礼仪的人。教宗写道：「我祝望所有的人在希望的记号下善度祥和的禧年。我恳求童贞荣福玛利亚和圣若望保禄二世教宗的转祷，由衷祝福你们，以及所有参加今年4月２日礼仪的人。」

4月2日的弥撒和守夜礼

季维奇枢机将于4月2日下午3点在梵蒂冈圣伯多禄大殿，在帕罗林枢机主持的逝世周年纪念弥撒中共祭。这台弥撒向所有的人开放，不需要任何票券即可入场参礼。

同一天晚上9点，以波兰语和意大利语进行的守夜礼将在圣伯多禄广场举行。届时，主礼者将是波兰主教团主席沃伊达（Tadeusz Wojda）总主教。在当天下午的纪念弥撒中，他也在共祭神长的行列里。

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