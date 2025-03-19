四旬期第九场默想：安息不以成就衡量，却接受生命赐予的一切
（梵蒂冈新闻网）永生是已然赐予我们的恩典，但我们常常难以理解其中一个核心要素——安息。从小，我们便熟悉这句祈祷文：“主啊，求祢赐给他们永远的安息，并以永恒的光辉照耀他们。愿他们得享安息。阿们。”在许多人看来，永恒若是基于永远的安息，似乎令人失望，仿佛生命最终只是一场无尽的沈睡。然而，这种理解源自一个根本性的误解：我们将安息视为不作为，而在圣经的视角中，安息是一种圆满和满足的状态。
天主自己也经历了安息——当耶稣在十字架上受难后，被安葬在墓穴中。这个时刻并非一种毫无生机的停滞，而是一项工程的圆满实现，正如一篇古老的圣周六讲道词所言：“天主在肉身中死亡，并降入阴府，震撼了冥界的国度。”基督虽然安息了，然而祂仍在施行奥秘，解救阴府的灵魂。这告诉我们，停止并不意味著无用，而是能够充满信心地拥抱时间，不要陷入无意义的忙碌与焦虑。
今日，安息已成被忽视的奢侈品。我们生活在一个要求我们时刻忙碌、始终在线、不断追求高效的社会。然而，机会越多，我们却越难真正得到休息。圣经中仆人的比喻告诉我们，一个仆人完成了自己的劳作后，并不期待额外的奖赏，而是单纯地接受自己履行了应尽的职责。这向我们揭示了一个重要的真理：只要我们执著于成果，便永远无法找到安息。唯有平静地接受自身的局限，我们才能最终在平安中歇息。
真正的安息不是停滞，而是自由。这是一种无需再向任何人证明自己的状态，因为我们已被天主的爱所拥抱。这是一种内在的平安，使我们能真正体悟圣保禄在《希伯来书》中所说的：“谁进入了天主的安息，他也就停止自己的工作而安息，正如天主停止自己的工作而安息一样”（四10）。善度安息的生活，就是在为永生作准备——学会无所畏惧地生活，学会放下无谓的执著，信赖天主已在我们内的作为。
真正的安息是内心的平安，它不以成就衡量，而在于能否接受生命所赐予的一切。安息不是逃避，而是一种学会更深刻、更从容地生活的方式。安息不是被动，而是一种充满信赖的主动，使我们得以自由地去爱。“在爱内没有恐惧，反之，圆满的爱把恐惧驱逐于外”（若一四18）。最终，永生并非遥远的目标，而是已然在我们内生长的现实。我们此刻便蒙召去活出这永恒生命。
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