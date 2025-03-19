四旬期第九场默想：安息不以成就衡量，却接受生命赐予的一切

教宗府讲道神师帕索里尼神父在保禄六世大厅带领四旬期避静第九场默想，这位方济各会士深入探讨了圣经关于“安息”的概念，安息并非单纯的不作为，而是一种圆满与满足的状态。在教宗当选周年之际，圣座礼仪及圣事部秘书长维奥拉总主教代表圣座向教宗表达敬爱之情，并保证为其献上祈祷。

（梵蒂冈新闻网）永生是已然赐予我们的恩典，但我们常常难以理解其中一个核心要素——安息。从小，我们便熟悉这句祈祷文：“主啊，求祢赐给他们永远的安息，并以永恒的光辉照耀他们。愿他们得享安息。阿们。”在许多人看来，永恒若是基于永远的安息，似乎令人失望，仿佛生命最终只是一场无尽的沈睡。然而，这种理解源自一个根本性的误解：我们将安息视为不作为，而在圣经的视角中，安息是一种圆满和满足的状态。

天主自己也经历了安息——当耶稣在十字架上受难后，被安葬在墓穴中。这个时刻并非一种毫无生机的停滞，而是一项工程的圆满实现，正如一篇古老的圣周六讲道词所言：“天主在肉身中死亡，并降入阴府，震撼了冥界的国度。”基督虽然安息了，然而祂仍在施行奥秘，解救阴府的灵魂。这告诉我们，停止并不意味著无用，而是能够充满信心地拥抱时间，不要陷入无意义的忙碌与焦虑。

今日，安息已成被忽视的奢侈品。我们生活在一个要求我们时刻忙碌、始终在线、不断追求高效的社会。然而，机会越多，我们却越难真正得到休息。圣经中仆人的比喻告诉我们，一个仆人完成了自己的劳作后，并不期待额外的奖赏，而是单纯地接受自己履行了应尽的职责。这向我们揭示了一个重要的真理：只要我们执著于成果，便永远无法找到安息。唯有平静地接受自身的局限，我们才能最终在平安中歇息。

真正的安息不是停滞，而是自由。这是一种无需再向任何人证明自己的状态，因为我们已被天主的爱所拥抱。这是一种内在的平安，使我们能真正体悟圣保禄在《希伯来书》中所说的：“谁进入了天主的安息，他也就停止自己的工作而安息，正如天主停止自己的工作而安息一样”（四10）。善度安息的生活，就是在为永生作准备——学会无所畏惧地生活，学会放下无谓的执著，信赖天主已在我们内的作为。

真正的安息是内心的平安，它不以成就衡量，而在于能否接受生命所赐予的一切。安息不是逃避，而是一种学会更深刻、更从容地生活的方式。安息不是被动，而是一种充满信赖的主动，使我们得以自由地去爱。“在爱内没有恐惧，反之，圆满的爱把恐惧驱逐于外”（若一四18）。最终，永生并非遥远的目标，而是已然在我们内生长的现实。我们此刻便蒙召去活出这永恒生命。

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