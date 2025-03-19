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四旬期避静 四旬期避静  (ANSA)
梵蒂冈
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四旬期避静第十场默想：生命不是一部无意义的影片

教宗府讲道神师在第十场、也是最后一场默想中对生命的“不断转化”进行了省思，将之比作一粒种子，有喜乐与痛苦、成就与失败。以下是这篇省思的撮要。

（梵蒂冈新闻网）生命有其美妙，也有艰难的时刻，它向我们提出一个至关重要的问题：若一切都走向终结，我们在这个世界上走一遭还有什么意义？若对永生没有希望，现实生活的重担就会压垮我们或使我们玩世不恭将我们推向屈从于命运圣保禄建议我们要将目光放在永恒而无形的事物上。

人类在身体上逐渐走向衰退是不可抗拒的，但内在的更新则日复一日。一切看似无法化解的事物其实都有一种更重大的命运：天主造了我们是为让我们复活，这并非乌托邦的梦想，而是我们蒙召度圆满生活的自然逻辑。

在基督死于十字架且复活的奥迹中，天主完成了祂的爱的计划。被钉在十字架上的耶稣看似失败，事实上揭示出天父不放弃自己的子女。这表明我们的生命绝非出于偶然，而是成为义子及得救赎计划的一部分，使我们成为蒙爱及必得永生的子女。我们活出的一切，喜乐与痛苦、成就与失败，都是不断转化的一部分，好似一粒种子，以死亡换来新的生命。我们也如此，跨越死亡的门槛，最终会迎来一个崭新和光荣的生命。

这种转化不仅在未来，而且现今已经开始。的确，在感恩圣事中出现一种奥妙的交换：我们将自己的生命献给天主，同时也领受了基督，祂以自己的爱转换了我们。在我们举行的每一次弥撒感恩祭中，我们的一切都被接纳到基督的生命中，祂将这一切带到天父面前。这并非一种象征性的仪式，而是我们每个人得到转化的真实过程，使我们在今天就已经参与了永恒的生命。

我们无法确切地知道事情的结局是怎样的，但我们知道我们的将来在我们内已经萌芽。我们的终向不是虚无，而是富有希望的未来。这个信念改变了一切：我们的生命不是一部没有意义的影片，而是由一位卓越的导演写出和指挥的作品，邀请我们将目光投向永生，怀著信赖之情走向祂。这是真实的事实：天主造了儿女，在这些儿女中也有我们。我们面前的未来是一个爱的计划，但只揭示了一部分。然而，今天我们所见到的已经是卓越非凡：我们是蒙爱的儿女、天堂的公民、为天主而生活的人，直到永远。

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2025 Mar 19, 08:59
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