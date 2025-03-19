四旬期避静第十场默想：生命不是一部无意义的影片

教宗府讲道神师在第十场、也是最后一场默想中对生命的“不断转化”进行了省思，将之比作一粒种子，有喜乐与痛苦、成就与失败。以下是这篇省思的撮要。

（梵蒂冈新闻网）生命有其美妙，也有艰难的时刻，它向我们提出一个至关重要的问题：若一切都走向终结，我们在这个世界上走一遭还有什么意义？若对永生没有希望，现实生活的重担就会压垮我们或使我们玩世不恭，将我们推向屈从于命运。圣保禄建议我们要将目光放在永恒而无形的事物上。

人类在身体上逐渐走向衰退是不可抗拒的，但内在的更新则日复一日。一切看似无法化解的事物其实都有一种更重大的命运：天主造了我们是为让我们复活，这并非乌托邦的梦想，而是我们蒙召度圆满生活的自然逻辑。

在基督死于十字架且复活的奥迹中，天主完成了祂的爱的计划。被钉在十字架上的耶稣看似失败，事实上揭示出天父不放弃自己的子女。这表明我们的生命绝非出于偶然，而是成为义子及得救赎计划的一部分，使我们成为蒙爱及必得永生的子女。我们活出的一切，喜乐与痛苦、成就与失败，都是不断转化的一部分，好似一粒种子，以死亡换来新的生命。我们也如此，跨越死亡的门槛，最终会迎来一个崭新和光荣的生命。

这种转化不仅在未来，而且现今已经开始。的确，在感恩圣事中出现一种奥妙的交换：我们将自己的生命献给天主，同时也领受了基督，祂以自己的爱转换了我们。在我们举行的每一次弥撒感恩祭中，我们的一切都被接纳到基督的生命中，祂将这一切带到天父面前。这并非一种象征性的仪式，而是我们每个人得到转化的真实过程，使我们在今天就已经参与了永恒的生命。

我们无法确切地知道事情的结局是怎样的，但我们知道我们的将来在我们内已经萌芽。我们的终向不是虚无，而是富有希望的未来。这个信念改变了一切：我们的生命不是一部没有意义的影片，而是由一位卓越的导演写出和指挥的作品，邀请我们将目光投向永生，怀著信赖之情走向祂。这是真实的事实：天主造了儿女，在这些儿女中也有我们。我们面前的未来是一个爱的计划，但只揭示了一部分。然而，今天我们所见到的已经是卓越非凡：我们是蒙爱的儿女、天堂的公民、为天主而生活的人，直到永远。

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