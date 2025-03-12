四旬期避静第四场默想：我们是否愿意领受真生命？

教宗府讲道神师帕索里尼神父在圣座四旬期避静的第四场默想中强调，天主没有等到我们死后才赐给我们永生，却在此时此刻就已经赐下，只要我们领受祂的圣神即可获得。

（梵蒂冈新闻网）圣经将人类历史描述成永生许诺与死亡现实之间的张力。教宗府讲道神师帕索里尼神父3月11日上午在圣座部会首长今年四旬期避静的第四场默想中指出，以色列因其忠诚和不忠而陷入挣扎，不停地寻求应许之地。圣保禄称，人类活著却在等待死亡（参阅：格后六9），他藉著这番话展现生命的吊诡之处。

在众位先知中，厄则克耳以堆满干枯骨头的山谷来形容这个状态（卅七章）：以色列仿佛变成了露天坟场，缺乏生命和希望。天主吩咐先知讲述骨头互相结合、重新生出肉来，却依然没有生命，直到圣神在骨头上嘘了气。

这景象不只关乎从异乡重返家园的旅途，更反映出人的状况：我们往往活著却没有真正地生活。干枯的骨头象征了「首次死亡」，也就是内心的死亡，它表现在恐惧、冷漠和失去盼望上。这发生在亚当和厄娃犯罪后：他们的肉身虽然活著，却与天主分离。

唯有天主圣神能赐下真正的生命。然而，还有「第二次死亡」，这常被理解成永远的诅咒，但也能视之为生理上的死亡。谁若是超越首次死亡，也就是超越恐惧、自私、掌控的错觉，他就能毫无畏惧地面对第二次死亡。亚西西的圣方济各在《万物赞主颂》里表达出这一点，赞美那些在天主内接受死亡的人。

《默示录》表示：「胜利的必不受第二次死亡的害。」（二11）帕索里尼神父指出，谁若是怀著信德与望德生活，必能安然度过第二次死亡，不被它压垮。厄则克耳先知的神视教导我们，复活早就从现在就开始了：天主没有等到我们死后才赐给我们永生，而是此时此刻就赐下，只要我们领受祂的圣神即可获得。真正的问题在于：我们究竟想要继续当枯骨，或者愿意领受真生命、死而复生？

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