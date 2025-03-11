帕索里尼神父四旬期首场默想：永生是从此刻便已开始的现实

圣座各部会首长于3月9日四旬期第一主日下午5点开始了在保禄六世大厅进行的避静，直到14日结束。教宗府讲道神师帕索里尼神父带领避静，其主题是“永生的希望”。在第一天的默想中，帕索里尼神父指出：“我们常常被‘必须完美’的观念所困扰，然而福音教导我们，真正的‘不完美’并非脆弱，而是缺乏爱。”

（梵蒂冈新闻网）一年一度的四旬期圣座各部会首长避静于3月9日下午在梵蒂冈保禄六世大厅开始举行，由教宗府讲道神师帕索里尼（Roberto Pasolini ）神父带领，其主题是“永生的希望”。以下是此次避静的首场默想撮要。

帕索里尼神父指出，教会的信仰建立在基督的复活之上，自古以来向世界宣示死亡之后的生命希望。然而，随著时间推移，这一承诺逐渐黯淡，如今与其说被质疑，不如说被漠视。面对这样的冷淡，信徒蒙召重新发现永生的价值与美好，使其恢复真正的意义。这项使命在今年禧年——以及当今圣父教宗所经历的深刻苦难之际——显得尤为紧迫。

本次围绕“永生”主题的避静灵修之旅，根基于基督信仰的启示。教宗府讲道神师表示，我们首先从《天主教要理》汲取一些总结性的表述，它以简明扼要的方式概述神学思想。《要理》认为死亡不是终结，而是通往永生、与基督共融的途径。这一概念源于“圣保禄宗徒致罗马人书”，圣保禄宗徒在书中指出，藉著圣洗圣事，我们与基督的死亡和复活相契合，从而获得新生命。

根据《天主教要理》，死亡之际，人将面临个人审判，即依据他是否接受或拒绝天主的恩宠而受到评判。然而，救恩并不局限于那些正式认识基督的人。梵二大公会议指出，凡是遵循良知、真诚寻求天主的人，也能获得永生。《要理》强调，最后审判的标准并非仅限于外在行为，而是取决于人是否真正活出了爱，正如圣十字若望所言：“在生命的尽头，我们将按照爱接受审判。”

人的最终命运归结为三种可能：天堂、永罚（地狱）和最后的炼净（炼狱）。天堂是人类最终的圆满，与基督建立永恒共融，在祂内找到真正的自我。地狱被描述为与天主的彻底隔绝。然而，教会从未明确宣称任何一个人确实被判入地狱。炼狱指那些虽然处于天主恩宠之中，但尚未完全准备好进入天堂的人，须经历净化的过程。也许，正是在“炼狱”这一最终归宿的概念中，我们能看出基督信仰启示的独特性。这最后炼净的时刻是灵魂彻底面对天主无限之爱的机会。

教会关于永生的反思，不是为了制造恐惧，而是为了滋养希望，强调我们的归宿取决于我们如何自由地选择在爱中生活。真正的炼净不在于达到完美，而是在天主之爱的光照下，完全接纳自己，超越我们必须成为“他人”才能获得救恩的错觉。

最后，帕索里尼神父说道，我们常常执著于必须完美，然而福音告诉我们，真正的“不完美”不是脆弱，而是缺乏爱。炼狱可以被视为最后的机会，让我们摆脱不够好的恐惧，平静地接受自己，并将其转化与他人建立关系和共融的场所。炼狱可以被理解为我们最终不再要向天主证明什么，而只是允许自己被爱的“时刻”。因此，永生不仅仅是未来的奖赏，而是一种从此刻便已开始的现实，只要我们学会在爱与基督的共融中生活。最终，我们的归宿不是写在恐惧中，而是铭刻在希望里。死亡不是失败，而是我们终于得见天主圣容的那一刻，并发现终结只是新的开始。

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