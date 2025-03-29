四旬期周五第二场默想：天主的爱并不强求于人

教宗府讲道神师帕索里尼神父3月28日在梵蒂冈保禄六世大厅带领了四旬期周五的第二场默想，谈论「圣神内的自由」。他强调，基督是全然的自由，因为祂从不强求于任何人，而是以真理和爱拯救世界。

（梵蒂冈新闻网）「圣神内的自由」是教宗府讲道神师帕索里尼神父3月28日在四旬期周五第二场默想中省思的主题。他从耶稣公开生活的几个事迹出发，阐述了祂全然的自由和拯救世界的方式。

不要立刻投以信任

帕索里尼神父谈论了天主子耶稣的三大教导，即：不要立刻投以信任，要懂得让人失望，以及不要强求于人。

谈到第一点、不要立刻投以信任，教宗府讲道神师引述了一段福音事迹（若二23-25）：耶稣虽然在耶路撒冷受到许多人的赞赏，但祂却不信任他们，因为「祂认识在人心里有什么」。

帕索里尼神父由此提到当今世界的个人主义、攀比竞争，以及总是想要被人欣赏的需求。他表示，耶稣远离的正是这种快速且肤浅的认可，因为祂深知人心，尽管天主圣神寄居在人心中，并对人的心灵说话，但人心是极度脆弱的、容易被操弄，而且人心善变又胆怯。

耶稣善师期待人作出更有意识、更成熟的回应。简单来说，这成长并非机械性的发展进程，而是要有审时度势的能力，懂得处理各种复杂的关系。这是因为所有重要的事都需要时间、耐心、承诺和付出。耶稣虽然看起来冷淡地远离人群，实际上是深怀智慧，尊重自己也尊重他人。

懂得让人失望

基督给我们的第二个教导是要学会让人失望。为了分析这点，帕索里尼神父引用福音中客纳罕妇人求主治愈她女儿的事迹（参阅：玛十五23-24）。那时候，耶稣「一句话也没有回答她」，连同情的目光也没有。

教宗府讲道神师解释道，面对苦难，耶稣表现得很无情，因为祂并不以救世主自居，不借以觉得自己很重要，而且祂不怕在他人眼中显得无足轻重。随后，在客纳罕妇人的坚持下，耶稣承认她的大信德：这份信德期盼事情能往最好的方向改变。因此，耶稣表面的冷漠其实是一种教育，它让人心中的信任得以浮现出来。

希望带来平安

基督的第三个教导是祂能与人们的意见保持距离。《若望福音》记载的增饼奇迹便是一个例子（六14）：现场众人开始兴奋躁动时，耶稣独自退避一旁。

帕索里尼神父指出，这是因为耶稣明白人心的脆弱。耶稣回到门徒中间时，门徒们已经陷入困境，遭受暴风雨的打击。教宗府讲道神师阐明，这场风雨象征了人的一切恐惧，以及人辨认不出那暗藏在脆弱内的力量。然而，即使在最黑暗的夜里，耶稣依然是从不叫人蒙羞的希望：祂平息风浪，带来平安。

教宗府讲道神师最后总结道，上主并未强求祂的子女随时准备好承行祂的旨意；相反地，祂担心儿女们无法自由地表现各自的感受，被禁锢在无用的自满里，沦为自己和他人期许的奴隶。

我们应当有勇气真诚地表达自己的愿望，向更伟大的生命敞开，走近天主的国，因为真理和爱不需要强求于人，而是等待事物自由地成熟。这就是基督拯救世界的方法。

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