3月14日起，每晚7点30在圣伯多禄广场为教宗诵念《玫瑰经》

随著圣座部会首长四旬期避静神工的结束，为教宗方济各健康祈祷的诵念《玫瑰经》活动于3月14日重新回到圣伯多禄广场举行。

（梵蒂冈新闻网）3月14日，为教宗方济各健康祈祷的诵念《玫瑰经》活动在圣座国务卿帕罗林枢机和罗马教区的组织下，重新回到圣伯多禄广场举行。每晚7点30分，在罗马的枢机、主教和圣座部会的成员将参与祈祷，所有愿意参与的信友皆可前来同声祈祷。人们还可通过梵蒂冈新闻网的社交网络、梵蒂冈电台收听收看活动直播。

圣座新闻室宣布，3月14日傍晚的诵念《玫瑰经》祈祷活动由圣座传播部负责，圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）博士和秘书长鲁伊斯（Lucio Adrian Ruiz）蒙席共同主持。

为教宗祈祷的诵念《玫瑰经》活动于2月24日开始，到3月8日每晚9点都在圣伯多禄广场举行。由于圣座部会首长举行一年一度的四旬期避静神工，也就是在3月9日至13日，祈祷活动移至每天下午6点在保禄六世大厅内，在教宗府讲道神师帕索里尼（Roberto Pasolini）神父带领的默想和晚祷结束后举行。

在为教宗祈祷的诵念《玫瑰经》活动中，每晚都聚集了许多神父、修士、修女，及家庭、普通市民和游客，他们手持点燃的蜡烛，表达出对仍在杰梅利综合医院住院治疗的教宗方济各的支持与爱戴之情。

3月6日，教宗在医院录制了一段音频表达谢意：“我衷心地感谢你们为我的健康祈祷，愿天主降福你们”。

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