3月14日傍晚，圣座传播部主持诵念《玫瑰经》祈祷活动

3月14日傍晚，为教宗方济各的康复诵念玫瑰经祈祷活动，再次在圣伯多禄广场举行。本次活动由圣座传播部主持，该部秘书长鲁伊斯蒙席带领祈祷。

（梵蒂冈新闻）四旬期第二周星期五，即3月14日傍晚，为教宗方济各的康复诵念玫瑰经祈祷活动，再次回到了圣伯多禄广场。当天的祈祷活动由圣座传播部主持，该部秘书长鲁伊斯蒙席（Lucio Adrian Ruiz）带领聚集在广场上的信友们，在“教会之母”圣母像前诵念玫瑰经。

鲁伊斯蒙席在致辞中，回顾了2020年3月27日疫情期间，教宗方济各在雨中独自来到圣伯多禄大殿前，为饱受痛苦的人类祈求天主垂怜，并邀请天主子民同声祈祷。

蒙席重述教宗当时的话语：“我们拥有一个船锚：在祂的十字架上，我们获得救恩。我们拥有一个船舵：在祂的十字架上，我们获得救赎。我们拥有一个盼望：在祂的十字架上，我们获得痊愈并得到拥抱；如此一来，没有任何事或任何人能使我们与祂救赎的爱相隔绝。拥抱上主，方能拥抱希望，因为有祂在船上，我们就不会沉没。”

随后，蒙席带领在场的信友诵念痛苦五端玫瑰经。参加祈祷活动的有在罗马的枢机、主教、圣座部会的神长、司铎、男女会士，以及在圣座和罗马教区工作的职员。大批信友也参加了这次祈祷活动。

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