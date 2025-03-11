四旬期避静第二场默想：进入永生的标准是活出毫无算计的爱

本新闻网报道了教宗府讲道神师帕索里尼神父在保禄六世大厅带领的四旬期避静第二场默想。他谈论了进入天国的标准，强调这不取决于道德表现，而是对他人的爱。

（梵蒂冈新闻网）《玛窦福音》中最后审判的比喻通常被诠释为敦促众人行爱德的呼吁。然而，更仔细地加以分析，会发现一个出人意料的愿景：这并非传统意义上的审判，却展现出人人早已活出的事实。教宗府讲道神师帕索里尼神父3月10日周一上午在梵蒂冈保禄六世大厅带领今年四旬期避静第二场默想，提出了这个重点。

他指出，进天国的标准绝非归属于宗教团体的身份，而是对最小的弟兄姊妹的具体关爱。换句话说，基督徒的首要责任不仅是自己行善而已，并且也能帮助他人行善。

此外，这个比喻也颠覆了众人对审判的概念：面对君王的话语，义人和恶人都显得讶异。依照君王所言，他们所行的善是在不知不觉的情况下自然做出的。这使人明白，进入永生并不取决于一个人的道德表现，而是他毫无算计地活出爱的能力。

《天主教教理》表明，在时期的终结，天国将达到圆满，使人类和宇宙都得以转化，成为「新天新地」（《天主教教理》，1042号至1044号）。这份希望扎根于基督的许诺，祂此刻就在召叫我们活出这个愿景，不为自己的表现而焦虑，却对天主有信心，相信天主会依照最初的爱的计划来改变世人，即按照祂的肖像和模样受造的人类。

耶稣宣布，永生不是将来遥不可及的事，却是所有听从祂话语并相信天父的人早就垂手可得的状态（若五24）。福音让我们认识到永生已经开始：它体现在我们现在的生活和爱的方式中，并向天主带来转变的临在敞开我们的心扉。最后审判时真正的惊喜将是发现天主对我们只有一个期盼，也就是盼望我们完全承认彼此都是祂的儿女，而且已经沉浸在祂的永恒之中了。

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