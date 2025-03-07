在外交手段窒碍难行的世界，重新武装能否保证安全

欧盟推出「重新武装欧洲」计划，预计要花费8千亿欧元在欧洲军备上。圣座传播部编辑主任托尔涅利为此撰文问道：这真的能保障我们的安全吗？

（梵蒂冈新闻网）欧盟委员会日前宣布要推动「重新武装欧洲」计划，动用8千亿欧元来防御欧盟。为此，圣座传播部编辑主任托尔涅利撰写评论文章，称此计划令人想起近代历史上充满「害怕与恐惧」的悲惨时刻。

托尔涅利表示，「欧洲最近三年不幸地展现出它也无法在外交方面采取措施、发挥创意。它似乎只能为乌克兰提供武器，却无法提出并继续一些具体的谈判之路来终止流血冲突」。现在欧洲「沿著世界其它强权的类似行动轨迹，准备要投资高达8千亿欧元的巨额在军备上」。

托尔涅利沉痛地指出，欧洲「没有把这笔经费投资在根除贫困上，或是资助一些能改善生活条件的项目上」，以免百姓为了逃离暴力和悲惨处境而远走他乡。欧洲也没有把这些钱用来「提升福利、教育和学校」，确保在科技的发展下人们能享有「充满人性的未来」，或者用来扶助年长者。

欧洲投资这笔钱，是为了「让死亡贩子把口袋塞得鼓鼓的，尽管今天欧盟国家的军事支出早已超过俄罗斯联邦的军费」。托尔涅利问道：「为了确保旧大陆和全世界将来的和平与繁荣，这真的是该走的路吗？军备竞赛确实能带给我们保障吗？这的确是重新找到我们根基和价值的关键吗？」

此外，圣座传播部编辑主任也重提教宗方济各在禧年的一项建议，也就是把用于军费的钱拿来建立一个世界基金，以达成铲除饥饿的目标，并促进全球的可持续发展。

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