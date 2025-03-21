Il presidente Sergio Mattarella con il cardinale Parolin, segretario di Stato, e i cardinali italiani di nuova nomina (ANSA)

梵蒂冈 繁體

意大利总统马塔雷拉接见意大利新任枢机

去年12月7日枢密会议中擢升的枢机，在圣座国务卿帕罗林枢机、圣座驻意大利和圣马力诺大使拉伊奇总主教，以及意大利驻圣座大使迪尼托的陪同下，在总统府共进早餐。