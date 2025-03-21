意大利总统马塔雷拉接见意大利新任枢机
去年12月7日枢密会议中擢升的枢机，在圣座国务卿帕罗林枢机、圣座驻意大利和圣马力诺大使拉伊奇总主教，以及意大利驻圣座大使迪尼托的陪同下，在总统府共进早餐。
（梵蒂冈新闻网）意大利共和国总统马塔雷拉在总统府举行传统早餐会，以祝贺去年12月7日在枢密会议中被任命为枢机的意大利新枢机。
这五位新枢机分别是：圣座大使阿切尔比（Angelo Acerbi）枢机、都灵总主教雷波莱（Roberto Repole）枢机、教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机、圣座促进人类整体发展部副秘书长巴乔（Fabio Baggio）枢机，以及那不勒斯总主教巴塔利亚（Domenico Battaglia）枢机。
圣座国务卿帕罗林枢机、圣座驻意大利大使拉伊奇（Petar Rajič）总主教，以及意大利驻圣座大使迪尼托（Francesco Di Nitto）陪同在场，共同出席早餐会。
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2025 Mar 21, 10:21