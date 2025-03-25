全球天主教徒人数持续增长，已达14.06亿

解读《2025年圣座年鉴》和《2023年教会统计年鉴》：五大洲的天主教徒人数总体呈增长趋势，其中非洲增长最快，增幅达3.31%。在圣职人员方面，非洲和亚洲的司铎人数有所增加，而欧洲和大洋洲则呈下降趋势。同时，男女会士和大修院修生数量持续减少。

（梵蒂冈新闻网）由圣座国务院教会中央统计处编撰、梵蒂冈书局出版社发行的《2025年圣座年鉴》和《2023年教会统计年鉴》近日在书局上架。通过分析《2025年圣座年鉴》中的数据，我们可以得知2024年全球天主教会生活的相关信息。在此期间，新建立一个教省和七个教区；三个主教区被提升为教省总主教区；一个主教区升格为总主教区，一个宗座署理区升格为教区。此外，《教会统计年鉴》提供了全球天主教会牧灵行动的主要统计数据概览。以下是2022-2023两年间的统计数据。

1.全球天主教徒人数增加

2022年至2023年间，全球天主教徒人数增长了1.15%，从大约13.90亿增至14.06亿。根据各大洲人口比例的不同，天主教徒的分布也存在差异。非洲的天主教徒人数占全球总数的20%，显示出天主教会在该洲蓬勃发展：天主教徒人数从2022年的2.72亿人增至2023年的 2.81亿人，增幅为3.31%。在非洲大陆的国家中，刚果民主共和国的天主教徒人数位居首位，接近5500万人，其次是尼日利亚3500万人；乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚的天主教徒人数也相当可观。

两年间，美洲的天主教徒人数增长了0.9%，该洲仍然是全球天主教徒人数最多的大洲，占全球天主教徒总数的47.8%。其中，27.4%分布在南美洲，巴西仍是全球天主教徒最多的国家，该国拥有1.82亿天主教徒，占全球总数的13%；6.6%分布在北美洲；剩余的13.8%分布在中美洲。若把天主教徒人数与国家人口总数联系起来看，阿根廷、哥伦比亚和巴拉圭的天主教徒比例皆超过了90%。

亚洲天主教徒人数在两年间增长了0.6%，到2023年约占全球天主教徒总数的11%。2023年，东南亚地区76.7%的天主教徒集中在菲律宾有9300万人，印度则有2300万人。尽管欧洲拥有全球天主教徒总数的20.4%，但其增长缓慢，两年间天主教徒数量仅增长了0.2%。另一方面，在人口增长趋于停滞的情况下，天主教徒在欧洲的占比略微提高，到2023年接近39.6%。意大利、波兰和西班牙的天主教徒均超过国家人口的90%。2023年，大洋洲的天主教徒人数略高于1100万，较2022年增长了1.9%。

2.主教人数有所增加

在这两年里，全球主教人数增长了1.4%，从2022年的5,353人增加到2023年的5,430人。除大洋洲外，所有大陆的主教人数均有所增加。非洲和亚洲的增幅略微增加，而欧洲和美洲的增幅则低于全球平均水平。但值得一提的是，在此期间，各大洲主教人数的相对比例基本没有变化，其中美洲和欧洲占比最高。非洲主教人数在全球主教总数中的比例从2022年的13.8%上升至2023年的14.2%。

此外，截至2023年，各大洲每位主教所牧养的天主教徒人数存在较大差异：全球平均每位主教负责25.9万名天主教徒，而非洲和美洲的主教平均牧养人数分别高达36.5万和33.4万。相比之下，大洋洲的情况更相对有利，每位主教平均牧养8.7万名天主教徒，因而显示出该地区的主教人数相较于其他大洲更为充裕。

3.非洲和亚洲的司铎人数增加，欧洲、大洋洲和美洲减少

截至2023年底，全球3,041个教会辖区共有406,996名司铎，相较2022年减少了734人，降幅为0.2%。按地区来看，非洲（+2.7%）和亚洲（+1.6%）的司铎人数有所增加，欧洲（-1.6%）、大洋洲（-1.0%）和美洲（-0.7%）则有所减少。

如果进一步区分教区司铎和修会司铎，可以发现亚洲和非洲的司铎总数增长得益于教区司铎和修会司铎的双重增长，尤其是在非洲，教区司铎增长了约3.3%，修会司铎增长了1.4%。在美洲大陆，中美洲和拉丁美洲的教区司铎人数在这两年中显著增加。然而，欧洲的司铎总数下降了1.6%，教区司铎和修会司铎降幅相同；大洋洲也出现了相同的情况，但降幅较小，为1.0%。

2023年，全球司铎分布如下：欧洲占38.1%、美洲占29.1%、亚洲占18.2%、非洲占13.5%、大洋洲占1.1%。从司铎人数与天主教徒人数的比例来分析，每位司铎负责牧养管理的教友人数存在明显的不平衡。理想的情况时，各地区司铎的比例应与天主教徒的比例相一致。然而，2023年的数据表明，司铎与天主教徒的比例存在较大差距。司铎比例超过天主教徒比例的地区是：北美（司铎占10.3%，天主教徒占6.6%）、欧洲（司铎占38.1%，天主教徒占20.4%）和大洋洲（司铎占1.1%，天主教徒占0.8%）。而司铎明显短缺的地区是：南美洲（司铎占12.4%，天主教徒占27.4%）、非洲（司铎占13.5%，天主教徒占20.0%）以及中美洲地区（司铎占5.4%，天主教徒占11.6%）。

4.执事人数增加

终身执事是增长最为显著的神职群体。在2023年，其总数达到51,433人，相较于2022年的50,150人，增长了2.6%。然而，地区差异依然显著：大洋洲（+10.8%）和美洲（+3.8%）的增长速度较快，而非洲和欧洲的增长率则略有下降。在这两年间，执事在全球的分布情况没有显著变化：欧洲的执事比例有所下降，而美洲则呈现增长态势，这主要得益于北美地区的快速发展。作为牧灵工作者，执事在美洲尤为活跃，尤其是北美州，该地区的执事占全球总数的39%，而欧洲则占31%。

为了评估执事在牧灵行动中的支持作用，我们可以按照地区的不同将终身执事人数与司铎人数进行对比分析。数据显示，2023年全球范围内，每100名司铎对应的执事数为13名，最低的是亚洲的0.5名，最高的是美洲的29名，欧洲约10名，而在非洲，每100名司铎仅有1名终身执事一同服务。尽管统计数相当可观，但终身执事在平衡牧灵工作需求方面的作用仍然相对有限。然而，从发展的趋势来看，终身执事在司铎更替问题较为突出的地区发挥著更大的作用。

5.修会非司铎会士与修女人数呈现负增长

修会非司铎会士与修女人数较往年持续减少，2023年降幅有所减缓。非洲地区的修会非司铎会士人数在2022至2023年间呈现增长，而其他大洲均出现下滑。南美洲的降幅相较过去几年的年均值有所减缓，而中美洲则保持稳定。从历年的统计数据来看，欧洲的修会非司铎会士人数不断地减少，并在2023年持续减少。

全球修女人数从2022年的599,228人缩减至2023年的589,423人，降幅达1.6%。按地区分布来看，2023年欧洲占比32%居首，随后是亚洲30%，美洲（平均分布在南北美洲）23%，非洲14%，大洋洲1%。全球修女人数减少的主要原因是高龄修女离世人数显著增加，而放弃修会生活的人数在两年间有所减少。2022年至2023年间，非洲修女人数显著增长了2.2%，其次是东南亚，增长了0.1%。北美则下降了3.6%。南美下降了3%，而中美洲及中美洲安的列斯群岛的降幅则较小。欧洲的降幅最大，降幅为3.8%。

这些变化自然会影响各大洲修女人数的比例。2022至2023年间，欧洲和北美洲修女比例下降，而亚洲和非洲的比例则上升。2022年在欧洲和美洲服务的修女占全球总数的55.8%，2023年降至54.8%。在此期间，变化最大的是东南亚（从28.7%增至29.2%）和非洲（从13.9%增至14.5%）。

尽管全球及部分大洲的修女人数有所减少，但她们仍然是不可忽视的现实：修女总数比司铎总数多出45%。虽然在过去几年中，她们在提供服务方面所发挥的作用总体上有所减弱，但她们在基督徒团体生活中的作用依然是协助神父，甚至代替神父的牧灵工作。

6.圣召数量减少

从2012年起，全球大修院修生的数量呈现出持续下降的趋势。司铎候选人数量从2022年的108,481人下降至2023年的106,495人，降幅达1.8%。这一全球性的下降趋势体现在除非洲外的所有大洲：非洲的修生人数由34,541人增至34,924人，增幅为1.1%。欧洲下降较为显著，为-4.9%，亚洲-4.2%，美洲-1.3%，而大洋洲也出现了轻微的负增长。

2022至2023年间，各大洲大修院修生的比例分布略有变化。2022年，非洲和亚洲的修生总数占全球总数的61.0%，2023年升至61.4%。除了大洋洲出现了小幅下降之外，美洲和欧洲的整体占比也有所减少：2022年，美洲和欧洲的修生总数为41,199人，占全球总数的近38%，而2023年则降至37.7%。为了更清楚地评估各地区圣召的增减情况，有必要将修生的分布比例与天主教徒的分布比例情况进行对比分析。

2023年的数据显示，各大洲在修生数量与天主教徒比例上存在显著差异。在非洲，修生占比为32.8%，而天主教徒仅占20%；在亚洲，修生占比为28.6%，而天主教徒占比为11%。这表明，这两个大洲在很大程度上能够独立承担地方教会使徒工作的需求。相较之下，欧洲和美洲的修生比例明显低于天主教徒比例：欧洲的修生占比为12.0%，而天主教徒占比为20.4%；美洲的修生占比为25.7%，而天主教徒占比高达47.8%。因此，在这两个大洲，难以充分满足天主教徒的牧灵需求，在司铎代际更替方面尤为困难。

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