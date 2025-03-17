四旬期避静第七场默想：即使要承受永生，也终将一死

教宗府讲道神师帕索里尼神父在圣座四旬期避静的第七场默想中省思了当代社会如何远离死亡的概念，但道成肉身却是天主爱我们到底的记号。

（梵蒂冈新闻网）在科技进步与安逸生活的助长下，我们的时代出现一种误以为自己会不死不灭的幻觉，对人的限度视而不见。有时候，即使是教会也会疲于为天国作出可信的见证。教宗府讲道神师帕索里尼神父3月12日下午在圣座部会首长今年四旬期避静的第七场默想中谈论了这点。

帕索里尼神父指出，忽视人终将一死的这种心态体现在我们无法心平气和地在等待中生活，而是执著于参加过多的活动，以及在现实生活的催迫下保持在诸多方面的参与。对死亡的恐惧令人难以作出长久的抉择，而且不实践那些已经作了的决定，认为随时都还能予以撤回。

以前，有些仪式和话语帮助人们怀著勇气面对死亡的过渡阶段，并且明白其意义；当今社会却将这些仪式和话语抹灭了。如今，死亡经常缩减成媒体表演或医学技术议题。这种远离死亡的概念妨碍人们更深入地理解生命的真谛和基督徒望德的意义。亚西西的圣方济各称呼死亡为「姐妹」：这意味著接受人的限度，并视之为通往永生的途径。

罪过通常源自于那逃离生活不稳定性的诱惑。然而，它真正的解药是具体且深刻地活出的爱。圣若望宗徒的话是一项明证：「我们知道，我们已经出死入生了，因为我们爱弟兄们。」（若壹三14）爱到底的意义在于接纳限度，并将它变成一个毫无保留奉献自己的机会。

基督并未取消死亡，而是从死者中复活。道成肉身是天主参与我们生命的爱的举动。《马尔谷福音》强调，天主透过十字苦架拯救世人，向我们揭示了即使我们要承受永生，我们依然终将一死。

圣保禄宗徒告诫迦拉达人，切莫回到一种基于恐惧和法律的信仰，却要对天主白白赐下的恩典常怀信心。圣若望敦促人们分辨善神和恶神，承认道成肉身是脚踏实地生活的具体方式。天主子降生成人的奥迹要求我们坚定不移，相信现实纵然有其困难，却是天国的所在之地。活出天主儿女的身份、把彼此看作弟兄姊妹，这是每天都要作出的选择。再者，我们应当确信，爱到底不光是可能实现的，而且多个世代的男女早就已经为此作出见证。我们也能用我们的生命高唱这首爱之歌。

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