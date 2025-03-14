四旬期第五场默想：永生不仅是未来的奖赏，更是当下的抉择

本新闻网报道教宗府讲道神师帕索里尼神父在保禄六世大厅带领的四旬期避静第五场默想。这位方济各会士强调：如果一个人将痛苦与创伤托付于基督，而非在虚假的偶像中寻求解脱，那么他就可以活在当下，体验复活的奥迹。

（梵蒂冈新闻网）在我们的信仰旅程中，真正的挑战不仅是跨越死亡，更在于意识到永生早已开始。我们常陷入一种错觉，认为世上只有两类人：生者与死者。然而，《若望福音》借著拉匝禄的复活，挑战了这一观点：真正的死人不仅是那些停止呼吸的人，也包括那些被恐惧、羞耻和控制所束缚的人。拉匝禄被裹尸布束缚，行动受限，他象征著每一个被僵化的期待和世俗框架所禁锢、因而失去内在自由的我们。

玛尔大与玛利亚在兄弟去世后，流露出一种受限的信德：“主！若是你在这里，我的兄弟决不会死！”（若十一21）。这种心态反映了一种对天主的片面理解，认为祂应当随时介入，免除我们的痛苦。然而，耶稣不是来消除苦难的，而是来将其转化的：“我就是复活，就是生命”（若十一25）。因此，真正的问题不在于我们是否会死，而在于我们是否真正地活著，信靠基督和祂的话语。

这一信仰的挑战同样体现在患血漏的妇人身上。这位受病痛折磨十二年的妇人，不顾一切，敢于触摸耶稣的衣襟，渴望痊愈（谷五25-34）。她的处境象征著全人类：我们寻求医治、渴望生命，然而，往往依赖虚假的偶像，却最终感到空虚。唯有与基督的接触，才能带来真正的治愈，这种治愈不仅是身体上的，也是心灵上的——使人能够信赖，并感受到被接纳。

耶稣对那妇人说：“女儿，你的信德救了你”（谷五34），表明救恩并非天主自外而来的干预，而是人愿意向天主的临在敞开心扉。同样，这一原则也适用于告解圣事及一切和好经验：仅仅履行外在的形式并不足够，更重要的是，我们的内心必须重新找回对天主的信赖，因为祂真正希望我们活著。

拉匝禄的复活和患血漏妇人的治愈向我们提出一个根本的问题：我们是等待终结的垂死之人，还是已经开始体验复活的活人？永生不仅仅是未来的奖赏，而是我们可以在当下就作出的抉择——活出自由和希望，信赖那召叫我们度圆满生命的天主。

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