四旬期第五场默想：永生不仅是未来的奖赏，更是当下的抉择
（梵蒂冈新闻网）在我们的信仰旅程中，真正的挑战不仅是跨越死亡，更在于意识到永生早已开始。我们常陷入一种错觉，认为世上只有两类人：生者与死者。然而，《若望福音》借著拉匝禄的复活，挑战了这一观点：真正的死人不仅是那些停止呼吸的人，也包括那些被恐惧、羞耻和控制所束缚的人。拉匝禄被裹尸布束缚，行动受限，他象征著每一个被僵化的期待和世俗框架所禁锢、因而失去内在自由的我们。
玛尔大与玛利亚在兄弟去世后，流露出一种受限的信德：“主！若是你在这里，我的兄弟决不会死！”（若十一21）。这种心态反映了一种对天主的片面理解，认为祂应当随时介入，免除我们的痛苦。然而，耶稣不是来消除苦难的，而是来将其转化的：“我就是复活，就是生命”（若十一25）。因此，真正的问题不在于我们是否会死，而在于我们是否真正地活著，信靠基督和祂的话语。
这一信仰的挑战同样体现在患血漏的妇人身上。这位受病痛折磨十二年的妇人，不顾一切，敢于触摸耶稣的衣襟，渴望痊愈（谷五25-34）。她的处境象征著全人类：我们寻求医治、渴望生命，然而，往往依赖虚假的偶像，却最终感到空虚。唯有与基督的接触，才能带来真正的治愈，这种治愈不仅是身体上的，也是心灵上的——使人能够信赖，并感受到被接纳。
耶稣对那妇人说：“女儿，你的信德救了你”（谷五34），表明救恩并非天主自外而来的干预，而是人愿意向天主的临在敞开心扉。同样，这一原则也适用于告解圣事及一切和好经验：仅仅履行外在的形式并不足够，更重要的是，我们的内心必须重新找回对天主的信赖，因为祂真正希望我们活著。
拉匝禄的复活和患血漏妇人的治愈向我们提出一个根本的问题：我们是等待终结的垂死之人，还是已经开始体验复活的活人？永生不仅仅是未来的奖赏，而是我们可以在当下就作出的抉择——活出自由和希望，信赖那召叫我们度圆满生命的天主。
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