四旬期避静第六场默想：洗礼不是文化仪式，而是在主内重生

在圣座部会首长四旬期避静的第六场默想中，教宗府讲道神师帕索里尼神父省思了圣洗圣事：它意味著信赖天主，接受圣神的带领迈向没有探索过的境界。

（梵蒂冈新闻网）救恩的旅途有如灵性上的重生，根据《若望福音》的记载，耶稣在与尼苛德摩交谈时讲述了这一点（若三1-8）。耶稣表示，为了见到天国，需要由上而生，这概念令尼苛德摩深感不安。教宗府讲道神师帕索里尼神父3月12日上午在圣座部会首长四旬期避静第六场默想中强调，耶稣这番话是指需要深层且彻底的改变。这转变并不容易，而且往往会让人心生恐惧，因为它需要放弃固有的确信和既定的模式。

耶稣阐明，唯有通过水和圣神，才能获得新生命。这不是在生理上返老还童，而是向圣神的化工敞开心扉。很多人害怕改变，试图抓住过往的经验，但真正的重生意味著信赖天主，接受圣神的带领迈向没有探索过的境界。

帕索里尼神父指出，这过程让人想到以色列离开埃及、途经旷野的事迹。那时候，子民害怕死亡，但他们将目光转向天主所赐的记号，便找到了救恩。今天，救恩的记号是在十字苦架上的基督。

洗礼是这新生命的象征：它不是立竿见影的改变，却是一段转变进程的开端。然而，在历史上，洗礼的效力被淡化，时常变成一种文化仪式，而非有意识的信仰选择。这导致教会发生危机，对许多人来说，基督徒生活变得既遥远又抽象。

耶稣邀请众人做出根本的决定：重视与祂的关系胜过于其它任何关系，承认只有在天主内能找到真生命。这需要人们有勇气在生理和心理上「丧失自己的生命」，好能在永恒的幅度寻获生命。

在这段福音章节里，耶稣最后运用了分娩的比喻来解释灵性上的重生是痛苦却必要的过程。每个人都蒙召离开自己最初的「母胎」，才能承受永生的圆满。亚西西的圣方济各在这方面树立了榜样，他摒弃了一切确保安全感的事物，为的是在基督内全然拥抱新生命。

教宗府讲道神师最后总结道，真正的重生绝非假象，而是可进入的现实。凡是接受圣神改变的人都能真正地重生，而且他们现在就已经活出永恒的许诺。

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