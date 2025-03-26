帕罗林枢机：人道法不再受到尊重，应寻求对话与和平之路

圣座国务卿对“系统性违反国际法的行为”表示担忧：对平民的轰炸以及对人道工作者的杀害，都是违反人道法的行为。教宗方济各在三钟经祈祷中发出呼吁，敦促“停止”暴力。关于教宗健康状况：目前正在休息，办公室工作照常进行。

（梵蒂冈新闻网）“我们对系统性违反国际法的行为感到极度担忧。”圣座国务卿帕罗林枢机代表圣座表达关切，指出世界各地冲突“重燃”或“持续”，尤其是近日在加沙地带发生的战事，教宗方济各也在昨天的三钟经讲话中对此予以谴责。

在教宗方济各发表讲话后，以色列驻圣座大使馆在其X官方账号上作出回应，称其行动符合国际法。圣座国务卿帕罗林枢机3月24日在一场学术会议的间隙接受记者提问，强调教宗呼吁“停止冲突，寻求对话与和平之路”。枢机表示，“我们最近与红十字会有过交流，他们也处于极为艰难的处境。对平民的轰炸、对人道工作者的杀害，这些都是完全违反人道主义法的行为，而当下，人道法已不再受到尊重，这是我们这个时代的一重大局限。”

教宗的健康状况

在被问及教宗方济各的健康状况时，帕罗林枢机表示，教宗“现在需要静养康复”和“保持安静”。关于教宗的公开行程、各类接见及礼仪活动是否将有所调整，目前仍言之过早。枢机解释说，“办公室的日常事务将照常进行，现阶段仅会向教宗呈报最重要的事项，那些必须由他作出决策的问题，以免使他过于疲劳。随著他逐步康复，日程安排也会逐步恢复正常。”

长寿与人的尊严

帕罗林枢机3月24日在罗马奥斯定教父学院参加的峰会，由宗座生命科学院主办，主题为"梵蒂冈长寿峰会：挑战时间之钟"。枢机在发言中指出，“长寿是我们时代的一大挑战”，因为这不仅是一个医学议题，更是一个“涉及整个社会，涉及经济、文化、伦理和灵性”的问题。“我们生活在一个倾向于否认限制与脆弱的时代，仿佛高龄是一个需要被隐藏的问题。”帕罗林解释道。“但生命是一份恩典，在人生的每一个阶段都具有其价值。我们不能陷入对‘追求生物学永生’的进步幻象，而忘记了真正的圆满，不在于年龄，而在于关系的质量、在于给予与领受的爱、在于深刻地意识到自己是一个团体的一份子。”

因此，枢机呼吁“科学与技术研究”应当以“人的整体福祉”为导向，“服务于人的尊严与普世手足情谊”。他强调：“长寿不应成为少数人的特权，也不应演变成一种新的社会不平等形式。”在此，他也引用了教宗方济各关于这一议题的言论。最后，帕罗林枢机强调青年与长者之间关系的重要性，以实现“代际间的团结”，避免形成“个人主义文化”。

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