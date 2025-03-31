帕加齐总主教获任命为罗马圣教会档案馆和图书馆总负责人

教宗方济各任命帕加齐总主教为罗马圣教会档案馆和图书馆总负责人，接替今年3月24日满75岁的扎尼总主教的职务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各3月28日任命圣座文化教育部秘书长帕加齐（Giovanni Cesare Pagazzi）总主教为罗马圣教会档案馆和图书馆总负责人，接替扎尼（Angelo Vincenzo Zani）总主教的职务。扎尼总主教今年3月24日年满75岁，他担任现职约有三年之久。

帕加齐总主教于1965年6月8日出生于意大利克雷马（Crema），并于1990年6月23日晋铎。他曾在洛迪的圣巴西亚诺和圣费雷奥洛（Bassiano e Fereolo di Lodi）堂区担任副本堂，之后专注于学术研究，在罗马宗座额我略大学获得神学硕士和博士学位。此后，他曾在多所学院和大学任教，并在克雷马（Crema）、克雷莫纳（Cremona）、洛迪（Lodi）、帕维亚（Pavia）和维杰瓦诺（Vigevano）五个教区合办的“圣奥斯定”高等宗教学院担任过主任及副主任职务。

自2019年10月起，帕加齐总主教在宗座若望保禄二世婚姻与家庭神学院正式任教，教授教会学与家庭团体的科目，并担任研究协调员。他也是该学院领导层的成员。

2022年9月26日，教宗方济各任命他为圣座文化与教育部秘书长，隔年11月，他被任命为总主教。2024年2月10日，圣座文化与教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机祝圣他为主教。

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