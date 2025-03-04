第111届世界移民与难民日主题为“希望的传教者”

教宗方济各为第111届世界移民与难民日选定了主题。今年不同于往年在9月最后一个主日举行，而是在10月4日至5日“禧年移民者和传教界庆典”的机会上举行。

（梵蒂冈新闻网）“移民，希望的传教者”：这是教宗方济各为第111届世界移民与难民日选定的主题。往年移民与难民日在9月最后一个主日举行，今年则是改于10月4日至5日，在“禧年移民者和传教界活动”的机会上举行。

负责筹办世界移民与难民日的圣座促进人类整体发展部在一份公告中宣布了这一消息。公告中写道，“在禧年的背景下，这个主题凸显了移民与难民的勇气和毅力，尽管困难重重，他们依然在日常生活中见证出对未来的希望。这是也在边界外的地方获得幸福的希望、一份使他们完全信赖天主的希望”。

圣座促进人类整体发展部强调，“移民与难民在接纳他们的团体中常常有助于振兴信仰、推动以共同价值观为基础的跨宗教对话，从而成为‘希望的传教者’。他们提醒教会，尘世旅途的最终目的，是到达未来的天乡”。

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