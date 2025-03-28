教宗礼仪处公布圣周和复活节八日庆期的礼仪活动安排

教宗礼仪处公布了4月13日圣枝主日、逾越节三日庆典，以及27日天主慈悲主日的礼仪活动安排。27日，在禧年青少年庆典期间，真福阿库蒂斯将荣列圣品。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处3月27日公布了从4月13日圣枝主日至27日复活期第二主日的礼仪活动安排。

4月13日圣枝主日上午10点，弥撒将在圣伯多禄广场举行，纪念耶稣荣进耶路撒冷和祂的受难时刻。

4月17日圣周四上午9点30分，祝圣圣油弥撒将在圣伯多禄大殿举行。隔天18日圣周五下午5点，纪念主受难日的礼仪将在同一座大殿进行。依照往年的惯例，当天晚上9点15分，在罗马市中心的斗兽场要举行公拜苦路活动。

4月19日圣周六晚上7点30分，复活前夕守夜礼将在圣伯多禄大殿举行。隔天20日，复活主日弥撒将于上午10点30分在圣伯多禄广场举行，随后是降福罗马城和全世界的仪式。

4月27日复活期第二主日，即天主慈悲主日上午10点30分，真福阿库蒂斯（Carlo Acutis）的封圣大典将在圣伯多禄广场举行。这是禧年期间青少年庆典的其中一项活动。

圣座新闻室称，需要观察教宗方济各未来几周身体健康的好转状况，才能评估他是否会出席，以及在什么情况下参与圣周的礼仪。

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