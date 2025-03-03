这个故事的主角是原籍伊朗作家莉拉·阿扎姆·赞加内，她在传媒禧年庆典中讲述自己渴望成为基督徒的经历。

（梵蒂冈新闻网）“我感觉就像一个孩子那样得到接纳，这里可能也是自己的家......”。

作家莉拉(Lila Azam Zanganeh)的话语犹如一条热情奔腾的河流，听起来一点也不觉得多余。她炯炯有神的大眼睛注视著自己的听众，仿佛在窥探他们的心。莉拉出生在巴黎，父母是伊朗人。她曾在哈佛教授文学与电影，现居于罗马、巴黎与纽约之间，会说七种语言。她是一个了解世界的世界性女人，也是一个两岁男孩的母亲。最近几天，她和其他”讲述经历”组织的成员一起参加了禧年传播界庆典活动。”讲述经历”是作家麦卡恩（ Colum McCann ）创立的非营利组织，目的是透过分享个人故事来促进同理心和相互理解。

莉拉感慨地说：

“和两年前出生的儿子一起来参加禧年庆典，对我来说可能是我生命中最重要的事件之一。我出生在巴黎，我的伊朗籍母亲曾在德黑兰的天主教学校就读，从小我就从她那里知道有一种非常开放的信仰。我在天主教学校读书。但是从来没有人告诉我，我......不是天主教徒！”

莉拉九岁那年，她”发现”自己不能领圣体，因为她还没有领洗。按照不成文的规则，她必须等到十五岁才能受洗。

“我记得我在法国参加慕道班。有一次在课堂上，我问了一个问题：‘为什么只有基督是天主的儿子？我们不都是天主的儿女吗？’要理教员可能看到我的姓氏，回答说：‘如果你说这样的话，你就不该在这里’。这是一段不愉快的回忆。但因为一些奇迹，也许是因为我母亲的信仰，我继续与基督信仰保持这种非常深厚的关系。你们可以想像我来到禧年的心情。”

莉拉总是抱著好感去关注教宗的讲话。

“有一天，一位来自亚马逊的神父告诉我：‘有这位教宗，我们就有了心灵的律法，你在心里已经是基督徒了。’教宗方济各的包容性观点给我留下了非常深刻的印象，他反复强调，必须走出去，与人分享耶稣的信息。当他谈到一个叩门的天主时，我非常感动，因为祂愿意走出去，走向所有人。”

1 月 24 日，传播界禧年的第一项活动是在拉特朗圣若望大殿举行忏悔守夜礼。莉拉做了一个大胆的举动，令她刻骨铭心。她坦言：

“我经常去参与弥撒，尽管我知道‘严格来说’我不是天主教徒，但我可以说，我在拉特朗大殿参加的礼仪是我所经历过最美好的一次。活动进行中，突然我们被告知有六十位司铎能够听告解，我的一位‘讲述经历’的朋友罗撒（ Rosa）是个 非常虔诚的天主教徒，她立即去办告解。当她回来时，我问她感觉是否很好。她回答：”很好”。我告诉她：‘我还不是一个真正的天主教徒......你觉得我也可以去吗？’我知道她在这些事上非常认真，以为她会说：绝对不行！令我想不到的是，她居然对我说：‘好的，你可以去。’”

莉拉，这个过去一直渴望领圣体，却因没有领洗而无法领圣体的孩子，现在站起来，向其中的一位司铎走去。

“我排了讲法语的信徒的队伍。我来到一位刚果神父面前，告诉他的第一件事就是：‘神父，我的第一个罪，首先是没有成为天主教徒。但我心中有基督信仰。’他回答说：‘我们都是罪人，在天主的家里你是受欢迎的人。’他开始祈祷。那真是个美好的时刻，我开始流泪，却是带著喜乐。他对我说了多么美妙的事。他邀请我与圣神保持接触，我们谈到爱人如己，它有时会令人失望。神父告诉我，别人也是我们的一部分，并提醒我爱的诫命。我高兴得哭了，最后我也笑了，并且感恩，因为那是一个非常喜乐的时刻。”

周一清晨，在接见传播工作者的机会上，莉拉得以亲自与教宗方济各见面，并告诉他一些有关她自己的故事。

“教宗看著我，鼓励我奋勇向前并要鼓起勇气。我的刚果听告解神父也领会了教宗的这种令人难以置信的开放态度。我好像是一个既在门外也在门内的人，觉得应该‘跨过去’”。

就这样，这种参加禧年庆典和在办告解中被接纳的经验，令莉拉觉得自己就像一个仍站在门槛前的孩子，但感觉要进入的这个家可能就是她自己的家，她在这个家里已经被接纳。她站在门槛前，就像伟大的法国天主教作家夏尔‧佩吉（Charles Peguy）那样。这位作家的作品因其深邃的视野和信仰而令人难以忘怀，但他一生都处于这种状态，无法领圣事，因为他与一个无神论的女人结了婚姻，并有三个未受洗的孩子。谈及耶稣公开生活的三年，佩吉曾写道：“祂没有用这三年的时间来抱怨和指责时代的恶行（......）。祂没有给任何人定罪或指控他们。祂拯救了世人。祂没有给世界定罪。祂拯救了世界。其他的人却在诬蔑、盘算及控告。他们就像辱骂人的医生那样，跟病人过不去。他们指控世代的沙尘，但即使在耶稣的时代，也有世代和世代的沙尘。但在荒凉的沙地上，在世代的沙尘中，却涌出了用之不竭的泉源，恩典的泉源。”

那份恩宠反射在这个“严格来说”不是天主教徒的女作家的话语中，以及她那黑色长发衬托下的面容上。在她的心中，那个晚上在拉特朗大殿里，世界与恩宠互相拥抱，以致两者几乎难以分辨。

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