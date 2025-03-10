梵蒂冈书局出版社新书：《圣年与保禄六世教宗》

教宗府副总管萨皮恩扎神父编撰的新书《圣年与保禄六世教宗》，通过收集蒙蒂尼教宗的讲话、讲道、信件和接见，帮助人们重新发掘禧年作为“深刻的内在更新的盛事”的意义，它有助于我们藉著信德和韧性应对新的挑战。

（梵蒂冈新闻网）迈入2025禧年已有数月，这是一项交织著当下时事与历史、现代与传统的盛事，1975年禧年也是如此，保禄六世教宗在梵蒂冈第二届大公会议结束十年后宣布了那个禧年，它标志著“更新与和解”，而教宗方济各则以希望为主题宣告禧年。《圣年与保禄六世》一书由教宗府副总管萨皮恩扎神父编撰、梵蒂冈书局出版社发行，为读者再现50年前的岁月，该书已于3月7日起发售。

纪念时代的文稿

在书的导言中，萨皮恩扎神父回顾了蒙蒂尼教宗的经历，“那时，尽管质疑和困难重重，他仍然决定将这个于公元1300年开始的传统延续下去”。该作品通过收集保禄六世的讲话、讲道、书信和接见，帮助读者重新发掘禧年的意义，它“远不止其表像，而是一个深刻的内在更新的邀请”。

深刻喜乐的时光

书中的内容带领读者遨游在蒙蒂尼教宗的个人经历以及神学与灵性的省思中，帮助人们探索圣年“作为当今教会的恩典时刻”的意义。“这本书邀请众人重新发掘禧年的美，将其视作一个深刻喜乐和更新的时光，在这期间，信众们蒙召成为全球希望的见证者和使者，藉著信德和韧性面对新的挑战”。

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