四旬期避静第八场默想：每一个爱的行动都有无穷的价值

3月13日，教宗府讲道神师帕索里尼神父在保禄六世大厅带领了四旬期避静第八场默想。当天是教宗方济各当选周年纪念日，在开场致辞中，他向教宗及其使徒使命表达了感激和孝爱之情。默想中，神父强调，耶稣是真正的生命之粮，而圣体圣事则是与基督结合、改变生命的奥迹。

（梵蒂冈新闻）3月13日是教宗方济各当选的12周年纪念日，教宗府讲道神师帕索里尼神父带领圣座部会首长进行四旬期避静的第八场默想。在默想的开始，讲道神师特别祝愿住院治疗的教宗，向教宗表达感激和孝爱之情。以下是第八场默想的撮要。

帕索里尼神父首先指出：耶稣教导我们，永生是一个领受的恩赐，而非一个要强取的财富。对观福音中富贵少年的故事表达出一个反差：一方面，有人将永生视为奖赏而追求；另一方面，基督邀请人放下所有安全感来跟随他。最终，那位青年因无法割舍财富而忧郁离去。伯多禄却问道，那些舍弃一切的人将会得到什么呢。耶稣许诺，凡全心信靠他的人，必将获得永生。

接著，讲道神师表示，难于放弃影响著所有的人：我们害怕放下自己珍视的事物，即使生活本身迫使我们放弃。耶稣邀请我们提前跨越这一门槛，使永恒成为当下的现实。可敬者佩特里洛（Chiara Corbella Petrillo）以信赖之心面对病痛的榜样，显示出人在今世便能生活于天主的圆满生命之中。这并非放弃，而是全身心地生活，并摆脱虚假的安全感。

随后，帕索里尼神父解释，在《若望福音》中，耶稣把自己比作牧羊人，引领羊群走向丰盛的牧场。祂的声音促使人们走出恐惧的围栏，从而获得真正的生命。这种丰盛在五饼二鱼的奇迹中彰显：看似不足的食物，在耶稣手中却化为丰盈满溢。然而，人们误解了这一奇迹，只寻求物质的食粮，却未能领悟其所指向的更深层次的生命之粮。

耶稣启示我们，真正的生命之粮就是祂自己。吃祂的肉、喝祂的血，就是意味著分享祂的生命，使祂的生命成为我们的生命。感恩圣祭不仅仅是一个仪式，而是使人与基督结合、生命得以转化的奥迹。若望宗徒并未直接叙述圣体圣事的建立，而是强调了洗脚的行动，以此显示出真正对天主的朝拜体现在人们彼此的服务中。

讲道神师最后强调，永恒并不是遥不可及，当我们满怀信赖学习奉献，即使是奉献我们所拥有的一点点，永恒就会在我们当下的生活中实现。在天主的眼中，我们每一个爱的行动都有其无穷的价值，一切的爱都在永恒中。

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