梵蒂冈四旬期讲道将向所有信友开放

今年的四旬期讲道将于3月21日开始，以“依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足”为主题，于圣周前的四个星期五在保禄六世大厅举行，由教宗府讲道神师罗伯托·帕索里尼神父主讲。

（梵蒂冈新闻网）今年的四旬期讲道将以“依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足”为主题，由教宗府讲道神师罗伯托·帕索里尼神父主讲，于圣周前的四个星期五在保禄六世大厅举行，上午9点开始，信友可参与，无需门票。

圣座新闻室公布，今年的四旬期讲道将以 “依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足” 为主题。四个星期五的讲题分别是：3月21日：学习接受，圣洗的思维；3月28日：到其它地方，在圣神内的自由；4月4日：懂得重新站起，复活的喜乐；4月11日：广传希望，耶稣升天赋予的使命。

教宗府的邀请函指出，这些默想将帮助信友更深入理解“迎接福音带来的转化”，以及“让圣神塑造我们成为新受造物”的重要性，好能“依靠基督，不仅在言语上，更要藉著行动和真理”。此外，这些讲道还将强调，希望“激励我们前行，看到我们宏伟的最终目标，天乡”，正如教宗方济各在禧年诏书《望德不叫人蒙羞》中所言。

邀请函最后指出，耶稣的一生是一所人性成长的学校，信友们可在其中认出对我们有益的每一步，以及我们的不足，从而满怀喜乐地迈向天国。

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