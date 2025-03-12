四旬期第三场默想：脆弱构成的“内在之死”是通向永生的机会

本新闻网报道教宗府讲道神师帕索里尼神父在保禄六世大厅带领的四旬期避静第三场默想。他探讨了人类不断试图掩盖自身软弱，却不愿直面内心深处的空虚。神父强调，内在之死并非终结，因为天主并不视之为失败，而是将其看作迈向新生命的起点。

（梵蒂冈新闻网）为何我们难以承认永生已经开始？《圣经》启示，自起初以来，人类便对天主的作为迟钝且充满对立。旧约先知曾谴责以色列子民无法觉察天主所行的“新事”，而耶稣也注意到了听众的不理解，所以用比喻讲话。这并非为了简化祂的讯息，而是表明人心的顽梗，拒绝接受圆满生命的可能性。

《新约》以一种看似矛盾的表达方式描述了这一处境：我们已经死了，却未曾察觉。死亡不仅仅是生命的最终事件，生理上的死亡，它也是我们当下就已体验到的现实——我们封闭自我，使我们无法感知生命乃是天主愿意赐予我们的永恒恩典。《创世纪》通过传统上所称的“原罪”讲述了这种感知的丧失：人类本应将生命视为恩典而欣然接受，却试图掌控生命，超过天主设定的界限。最终的结果不是魔鬼所许诺的自主，而是羞耻与迷失。

这种“内在之死”表现为我们不断以形象、角色与成就来掩饰自身的脆弱，而不愿直面内心深处的空虚。然而，在《圣经》中，天主并未对此感到惊慌：祂的第一个反应是寻找人，并询问：“你在哪里？”（创三9）。这表明，内在之死并非终结，而是救恩旅程的起点。

在加音与亚伯尔的悲剧中，同样展现了这一逻辑：天主并未干预以阻止弑兄之罪，而是保护加音免于自己的罪责。这表明，我们的“最初之死”并非无法逃脱的宿命，而是一个机会，使我们得以重新发现永生不仅是未来的应许，更是当下的现实。耶稣也邀请我们，将人生的悲剧视为归向天主的机会，而非定罪的记号（路十三4-5）。

天主不会将我们内在之死视为失败，而是当作迈向新生命的起点。真正阻碍我们获得永生的，并非生理上的死亡，而是我们无法认识到自己早已被纳入超越时间的现实中。唯有当我们怀著信赖，向天主敞开心扉，我们才能真正活出这一永恒的生命。

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