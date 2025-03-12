四旬期第三场默想：脆弱构成的“内在之死”是通向永生的机会
（梵蒂冈新闻网）为何我们难以承认永生已经开始？《圣经》启示，自起初以来，人类便对天主的作为迟钝且充满对立。旧约先知曾谴责以色列子民无法觉察天主所行的“新事”，而耶稣也注意到了听众的不理解，所以用比喻讲话。这并非为了简化祂的讯息，而是表明人心的顽梗，拒绝接受圆满生命的可能性。
《新约》以一种看似矛盾的表达方式描述了这一处境：我们已经死了，却未曾察觉。死亡不仅仅是生命的最终事件，生理上的死亡，它也是我们当下就已体验到的现实——我们封闭自我，使我们无法感知生命乃是天主愿意赐予我们的永恒恩典。《创世纪》通过传统上所称的“原罪”讲述了这种感知的丧失：人类本应将生命视为恩典而欣然接受，却试图掌控生命，超过天主设定的界限。最终的结果不是魔鬼所许诺的自主，而是羞耻与迷失。
这种“内在之死”表现为我们不断以形象、角色与成就来掩饰自身的脆弱，而不愿直面内心深处的空虚。然而，在《圣经》中，天主并未对此感到惊慌：祂的第一个反应是寻找人，并询问：“你在哪里？”（创三9）。这表明，内在之死并非终结，而是救恩旅程的起点。
在加音与亚伯尔的悲剧中，同样展现了这一逻辑：天主并未干预以阻止弑兄之罪，而是保护加音免于自己的罪责。这表明，我们的“最初之死”并非无法逃脱的宿命，而是一个机会，使我们得以重新发现永生不仅是未来的应许，更是当下的现实。耶稣也邀请我们，将人生的悲剧视为归向天主的机会，而非定罪的记号（路十三4-5）。
天主不会将我们内在之死视为失败，而是当作迈向新生命的起点。真正阻碍我们获得永生的，并非生理上的死亡，而是我们无法认识到自己早已被纳入超越时间的现实中。唯有当我们怀著信赖，向天主敞开心扉，我们才能真正活出这一永恒的生命。
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