梵蒂冈博物馆：美与信仰的朝圣者

梵蒂冈博物馆在圣年期间推出以「希望的朝圣者」为主题的特别导览路线。馆长亚塔女士：「我们收藏的杰作不仅传述艺术与历史，更重要的是讲述信仰与虔敬。」

（梵蒂冈新闻网）「让每个访客不仅能展开一段认识艺术史的旅途，更能在灵性方面加以探索。」梵蒂冈博物馆馆长亚塔（Barbara Jatta）女士以这席话点出教宗的博物馆在圣年推出特别导览路线的目的。

在2025禧年的主题「希望的朝圣者」的启发下，梵蒂冈博物馆教育活动办公室构思了这些路线。馆长亚塔女士解释道，博物馆「将以更快速、更安全的方式迎接大批的访客，同时馆方也渴望借由一些揉合艺术、信仰与美的历史－艺术路线来提供真正且强烈的灵性经验」。

探索基督信仰的历史

在大约两个小时的导览行程中，观光客和朝圣者有如翻阅一本书那样在大理石、挂毯和绘画之间、在20多万件收藏物的精选展品中，细读基督信仰两千年的历史。

亚塔馆长指出，「诚如教宗方济各敦促我们的，首要之务是让我们的每一位来宾都能在展出的杰作上不只看见美不胜收的外表，更要发现灵魂、内心与精神上的深度共融」。

禧年特别路线

亚塔馆长表示，总的来说，禧年路线会经过博物馆里人潮较少的厅室，从庇护－克莱孟基督信仰馆，直到拉斐尔室和西斯汀圣堂。「我们想要在朝圣者心中播种他们必须获得的价值观，以便于他们认识基督信仰的许多面向。这些面向能在我们的馆藏中找到、在有时不为人知的作品上发现。这些作品虽然很少人知道，却是极伟大的杰作，不但关乎我们的艺术和历史传统，更涉及我们数个世纪以来的虔敬生活」。

这导览路线从庇护基督信仰馆出发，经过梵蒂冈美术馆、松果庭院、烛台廊厅、挂毯廊厅、地图廊厅、乌尔班八世廊厅，终点是西斯汀圣堂。

为每个人提供的导览服务

禧年特别导览路线向所有人开放，包括带著孩子的家庭和残疾人士。行动不便者可致函梵蒂冈博物馆（accessibilita.musei@scv.va）安排行程。关于中文专人导览、团体预约等服务，请写信给梵蒂冈博物馆的另一个电子邮箱（education.musei@scv.va）洽询。英文、意大利文、西班牙文、法文等语言的导览服务可直接上网预定（https://tickets.museivaticani.va/home/calendar/visit/Pellegrini-di-Speranza）。

此外，梵蒂冈圣伯多禄大殿也推出了中文语音导览服务，欢迎在大殿入口前的服务柜台问询。

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