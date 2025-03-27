禧年慈悲传教士庆典：逾5百名司铎从世界各地而来

2025禧年的第六项盛大活动将于3月28日至30日举行，届时世界各地的慈悲传教士将齐聚罗马欢度属于他们的禧年时光。尽管教宗方济各正在养病，无法参加这项庆典，但他将会为此发表一份讯息。

（梵蒂冈新闻网）意大利、美国、波兰、巴西、西班牙、法国、墨西哥、德国、斯洛伐克、菲律宾、孟加拉国、乌克兰、哥伦比亚、印度：大约5百名慈悲传教士将从这些国家和世界其他地方来到罗马，3月28日至30日一起参加属于他们的禧年庆典。这是希望圣年行事历上的第六项盛大活动。教宗方济各正在圣玛尔大之家静养，他虽然无法亲自出席这项盛会，却会发表一份书面讯息。

教宗方济各于2015年藉著慈悲特殊禧年的诏书建立了慈悲传教士这项特别职务。从那时候起，慈悲传教士的人数持续攀升，今天在全世界已有1258名司铎加入这个行列。他们是慈母教会殷切关爱天主子民的记号（参阅：《慈悲面容》，18号），领受了宽恕罪过的权柄，包括宽恕那些保留给宗座的罪过。

活动行程

慈悲传教士的禧年庆典将从3月28日周五上午10点展开。参与者们首先在梵蒂冈保禄六世大厅祈祷，慈悲传教士第四届全球大会随之拉开帷幕。这个国际研讨会由圣座福音传播部负责，每两年举行一次，本届主题为「宽恕是希望的泉源」。

研讨会分成两堂培训课进行。第一堂课具备神学性质，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教要在28日上午10点半为此发表讲话。第二堂课则是从同一天中午12点开始，向与会者提出一些有关他们牧灵工作的指导方针。

周五下午4点，慈悲传教士将在罗马市中心圣安德肋圣殿（Basilica di Sant’Andrea della Valle）参与第12届「24小时奉献给上主」活动。该活动在教宗方济各的授意下于2013年首创，每年四旬期第四主日前夕在世界各地的教区进行。它是在四旬期祈祷与修和的时刻，今年落在3月28日周五至29日周六举行。正值禧年，教宗为本届选择的主题是「祢是我的期望」（咏七十一5）。

玫瑰经、弥撒、音乐会

3月29日周六，慈悲传教士将于上午9点至11点朝圣跨越圣伯多禄大殿的圣门。随后，他们要在梵蒂冈花园的露德圣母岩洞前公念《玫瑰经》。这场禧年盛会将于3月30日主日在感恩祭中落下帷幕，菲西凯拉总主教将于上午10点在圣安德肋圣殿主持弥撒。

主日下午，慈悲传教士和其他有意者可参加圣年活动「禧年即文化」的第五场音乐会。这项艺术活动将于当天下午4点在罗马市中心科尔索大道的圣盎博罗削和圣嘉禄堂举行。

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