禧年执事庆典：执事在各种环境中做福音的见证人

两位执事在他们的禧年庆典活动中向我们讲述了他们自己的故事。

（梵蒂冈新闻网）教会的执事也是希望和团体的具体标记，在见证一个同道偕行的教会中，他们具有重大的责任。来自全世界的执事们在他们的禧年庆典这一天齐聚罗马，共同祈祷，并于2月22日傍晚在保禄六世大厅参加了圣座圣职部部长俞兴植（Lazarus You Heung-sik）枢机主持的守夜祈祷。

当天晚上，参加守夜祈祷活动的几位执事作了见证，分享他们接近那些寻找希望的人的经历。

意大利博洛尼亚人安德肋·马蒂内利（Andrea Martinelli）与其他执事们一起度过了这美好的晚上，而且讲述了他自己的故事：

“从 13 岁开始，我就感到有为祭台服务的渴望。我把为祭台服务当作能保持那终生能陪伴你的信仰的方式。这对我来说是莫大的恩典，我将这一切归功于上主：在这些年里，我接受了培育，感谢上主，今天我在这里。”

安德肋讲述了他参加禧年执事庆典的感受：

“在梵蒂冈的这些日子，起初我理会不了这次庆典的意义，从自己的小环境来到如此之大的空间，让我有点迷失方向。但今天早上，我进入圣伯多禄大殿时，感到有一种奇妙的感觉，因为尽管外面是一片混乱的嘈杂声，当我看到十字架时内心则感到平安，由衷地说出：上主，我在这里，我在这里。这是莫大的喜乐。”

对安德肋来说，执事的角色就是做希望的见证人：

“生活的每一天、每一个时刻、每一个情境，我们能够做的并不是什么伟大的事，但与我们所遇到的人一起，我们就可带去那光明的种子，它意味著美善和爱，并将我们引向上主。在各种情况下：以家庭为起点，在我们的家中和堂区，然后是工作环境，一直到我们所遇到的人，在兄弟姊妹身上认出我们所能贡献的力量。”

在那天晚上的守夜祈祷中，他也想到了在信仰上遇到困难的人：

“上主打动所有人的心：我们这些因著恩宠在此相聚的人，这是最重要的事，但我们也要想到那些将我们视为见证者的人，期待我们带去上主的讯息。我们的表样可能很重要，因为我们扮演著桥梁的角色，将这个讯息传达给其他人。”

马里奥·索尔真特（Mario Sorgente） 则来自意大利南部的萨勒诺，他也是即将被祝圣的执事。他说：

“这几天对我来说实在是一份恩宠，这在我作出了许多牺牲，有时甚至也是美好的经历后到来。困难使我们成长，使我们得到磨练。我马上就要接受祝圣，却有一种莫名其妙的感觉，我感到上主总是呼召我去做更多的事。除了在堂区服务或担任要理教员外，我逐渐明白上主对我有更多的要求。在生活当中我说过许多的‘不’，要说 ‘是’并不总是那么容易，但在这件事上，我坚决地接受了。我过去不了解这个世界，也不十分清楚执事该做什么。与神父进行了谈话，他让我发现了这个世界，于是我开始思考这件事。”

马里奥的最后决定应该归功于他的家人：

“我的妻子很果断：有一天，她在毫不知情的情况下握住我的手，问我要不要走这上条路。从那一刻起，我决定跟随上主。家人很重要，即使我们在跌倒的时刻也如此：除了困难，家人总是提醒我们这个旅程的美好，在这个行程中有家人在身边支持我们是很重要的。基督是核心：若你跟随他，你就不会走错路。”

有家庭的支持，也有团体的支持。马里奥解释说：

“在我的这段行程中，我得到许多终身执事的支持。这几天对我来说，也是与他们交流的重要机会，也是我感到自豪的理由。”

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