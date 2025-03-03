杰梅利医院禧年活动：与受磨难者分享希望

罗马杰梅利综合医院总院区、台伯河岛院区的医护人员、医技人员和行政人员一起前往圣伯多禄大殿朝圣，并为教宗方济各祈祷。

（梵蒂冈新闻网）3月1日周六上午，罗马阴雨绵绵，朝圣者们撑著各色的雨伞浩浩荡荡地走向圣伯多禄大殿跨圣门。当天的朝圣者中也有罗马杰梅利医院总院区和台伯河岛院区的医生、护士、医务工作者、医技人员和行政人员，教宗方济各正在该医院的总院区住院，而他们前来梵蒂冈为教宗祈祷。

杰梅利医院朝圣团跨越圣门后，该朝圣团神师、意大利天主教圣心大学教会事务负责人朱廖多里（Claudio Giuliodori）主教当天中午12点在圣伯多禄大殿宗座祭台为所有朝圣者主持了弥撒圣祭。他在讲道中首先念及教宗方济各：「在伯多禄继承人的宝座这里，我们更加热切地献上祈祷，愿教宗方济各能早日完全康复。」

此外，朱廖多里主教也邀请众人为正在照顾教宗的医生们祈祷，「愿他们能选择最适当、最有效的治疗方法」。谈到禧年，主教祝愿这「为所有人都是个重振希望的契机」，他期勉大家「在各自的家庭里促使希望成长」，并且「与那些因生活而精疲力尽、忍受磨难的人分享希望」。

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