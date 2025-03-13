执事在他们的生活和工作环境中见证福音，他们身边的人不一定是基督徒，但他们自己的生活、行为能够对他们产生影响。

（梵蒂冈新闻网）“执事职是源于福传的一项职务，因此也是希望的标记”。圣座圣玺最高法院的秘书长里帕（Andrea Ripa）蒙席接受梵蒂冈媒体采访，对终身执事的职务作了解释。他说，终身执事要为宣讲服务，也要服事祭台和穷人，不仅生活在教会环境，也要把福音的希望以特殊的方式带给远离教会的人。

里帕蒙席，您认为终身执事如何在今日世界中成为希望的具体标记？

执事职是一个非常古老的职分，《宗徒大事录》中已经提到这个职务。在历史的进程中，这项职务有过极盛的时期，但也在很长时间中黯然失色。梵蒂冈第二届大公会议使这个职务得到振兴，如今它受到尊重并正在发展。我认为这是希望的标记，因为这个职务的出现是为传播福音，因此是为宣讲和作见证。没有什么比宣扬希望的天主子民更美妙的，我们的希望就是基督。我认为执事的职务能丰富教会中的职务。这不是重复或取代司铎的职务，而是一项新的职务。这职务回应一项召叫，即执事的召叫，他们为了宣讲，为了初传而存在。我认为这是希望的美好标记。

终身执事如何在作见证的同时，也向那些远离教会的人传福音？

执事的责任重大。在《宗徒大事录》的记述中，执事斐理伯提醒我们，执事生来就是要向那些不认识福音的人宣讲福音（八26-40）。我们知道，终身执事通常都有家庭，他们有一份工作，不只是出入于教会的环境。正是在他们生活和工作的环境中，他们可以如斐理伯执事所做的那样，他向厄提约丕雅女王的太监宣讲福音，聆听他的提问，并透过他的提问将他引向基督。因此，有一种见证是透过初传而来的，也就是在自己的家庭生活中作见证，因为他们是身为父亲和丈夫的人。他们身边的人不一定是基督徒，因此正是以他们的生活，以他们的行为，能够在远离教会的人面前作见证，能够给出信仰的宣讲。我们怀抱希望，因为我们相信基督，因此执事就是我们这个希望的承载者，他们所宣讲的就是死而复活的基督。

教会如何使终身执事的职务更为世人所知？

从某种角度来看，我认为这也是执事本身的一份责任。毕竟，在世界不同地区，例如意大利，执事职的存在已是由来已久的一个事实，因此每位执事的个人和家庭见证，以及为教会的服务，无疑能是让人认识执事职的一种方式。从教会的观点来看，我认为对执事职务的身份总是需要有明确的认识，在分配任务时也要明确，不能是泛泛的，而应表明执事是为一个地方教会服务的圣职人员。我认为在培育和委托一项职务时也是一个机会，让人明白执事职务是多么有用和珍贵。2017年，教宗方济各访问米兰时说，概括而言，执事就是在教会内服务的守护人，这项服务就是为圣言服务、为祭台服务、为穷人服务。教会所能做的，就是帮助执事们接受以服务为中心的培育，并委托他们与某种形式的服务有关的职务，即为圣言、祭台和穷人服务。

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