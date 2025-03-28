加拉格尔总主教访问匈牙利

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教于3月27日至3月30日在匈牙利进行访问。28日，他将参加罗塔总主教逝世60周年纪念活动。罗塔总主教于1930年至1945年担任圣座驻匈牙利大使，人们缅怀他在纳粹大屠杀期间为保护犹太人所尽的努力。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际组织关系部门加拉格尔总主教已于3月27日晚间踏上前往匈牙利的行程，他将于3月30日结束对该国的访问。在此期间，加拉格尔总主教将参加罗塔（Angelo Rotta）总主教逝世60周年纪念活动。

罗塔总主教曾于1930年至1945年在布达佩斯担任圣座驻匈牙利大使，那正是第二次世界大战的年代。罗塔总主教于1965年去世，由于他在纳粹大屠杀期间致力于营救犹太人，1995年他被以色列犹太屠杀纪念馆追认为“国际义人”。

根据圣座国务院在X平台帐号上（@TerzaLoggia）发布的行程安排，加拉格尔总主教的第一站是于3月28日同匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多(Péter Szijjártó)会面。随后，他将出席匈牙利驻外大使年度会议并发表讲话。接著，总主教将参加罗塔总主教逝世60周年纪念活动。最后，加拉格尔总主教将会晤埃斯泰尔戈姆-布达佩斯总主教埃尔多（Péter Erdő）枢机、匈牙利主教团主席韦赖什（András Veres，前译：韦雷斯）主教，届时会有四位总主教和一位负责天主教希腊礼信友团体的教省总主教在场。

3月29日，加拉格尔总主教将拜访潘诺尼亚山（Pannonhalma）圣玛尔定本笃会隐修院，并探访当地本笃会中学的学生。3月30日，也就是访问的最后一天，总主教将在布达佩斯的圣斯德望主教座堂主持主日弥撒。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：

http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html