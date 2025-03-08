希望之家：从世界各地来到罗马的禧年志愿者宿舍

来自世界各地的志愿者齐聚在罗马为禧年贡献一己之力，他们身穿绿色背心在和解大道和圣伯多禄广场，以及其它地方提供服务。“希望之家”是他们在罗马的宿舍。

（梵蒂冈新闻网）离意大利罗马市中心威尼斯广场不远的地方有一个“希望之家”，进入此处后首先映入眼帘的是一个绿色的牌子，其上用不同的语言写著“欢迎！”绿色也是禧年志愿者背心的颜色。“希望之家”有很多房间和食堂，从这里可以看到圣伯多禄大殿的“圆顶”。这个宿舍有100张床位，款待来自意大利其它城市和世界各地的志愿者，他们决定将自己的一部分时间奉献给这个禧年，以及来到永恒之城的朝圣者。

在3月8日至9日举行“禧年的志愿者”之际，禧年志愿服务协调人卢琴特（Marco Lucente）向本新闻网解释说，“我们收到1.3万份申请，我们有来自各大洲的人”。在举行志愿者的禧年活动这一周，有45名短期志愿者和55名长期志愿者提供服务。短期志愿者至少奉献一周的时间，长期志愿者则会留下来超过3个月之久。

“希望之家”的一天从在食堂用早餐开始。在和解大道服务的志愿者，服务时间是早上7点半至中午1点半，之后是下午的服务时段。有些志愿者也在罗马的不同区域接待朝圣者，比如达芬奇机场或者罗马中央火车站。晚上的时候，志愿者们回到“希望之家”，一起用晚餐。

在服务时间较长的志愿者中，有一位25岁名叫伊格纳西奥（José Maria Ignaci）的计算机产业工作者，他来自葡萄牙里斯本，是“共融与释放”团体的成员。他自2024年12月开始为教会服务，直到这个圣年结束。2023年在里斯本举行世界青年节时，他也当过志愿者。

伊格纳西奥笑著解释说，他申请加入禧年志愿者团队，因为他认为，“在永恒之城的这段时间，可以是一个很好的逃避”,也“逃避”生活中遇到的“不满”，特别是在工作中。伊格纳西奥讲述说，慢慢地，藉著“共融与释放”团体，他“重新发现”信仰，改变了自己的观点，明白“天主也临在于自己的工作中”，现在，他“怀著感激之情”从事这项服务。

玛利亚也有类似的经验。她是一名来自意大利北部甘博洛的18岁高中生，她利用学校假期，决定以短期志愿者的身份在罗马度过一周。她一直通过红十字会等组织的义工服务，来帮助有需要的人。她说，这些经验的背后“始终有爱，需要以一切可行或实际的方式接近有需要的人”。

玛利亚希望能够将所经历的兴奋之情带给她的同学，说服一些人来体验这同样的经验。尽管这几天“很忙碌”，起得很早，玛利亚说：“我希望在高考后，在7月底8月初举行禧年的青年庆典时再回罗马。”

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