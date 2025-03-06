禧年志愿者活动：100个国家的2.5万多名信徒齐聚罗马

3月8日至9日，来自五大洲的协会、组织、非营利组织和团体成员将参加禧年期间第五项重要庆典。9日主日，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机将主持弥撒圣祭。

（梵蒂冈新闻网）来自世界上100多个国家的大约2.5万名朝圣者，将于3月8日至9日齐聚罗马，参加禧年期间第五项重要庆典，即志愿者们的禧年活动。在这些志愿者中，约有1.5万人来自意大利，他们中有5千人来自慈悲团体、4千人来自民防部门、800人来自意大利明爱会。此外，有124名志愿者来自西班牙、123人来自美国、85人来自巴西。还有很多团体来自波兰、阿根廷、墨西哥和哥伦比亚，以及来自澳大利亚、智利、厄瓜多尔和印度的代表团。

3月8日周六，众多朝圣者代表世界各地许多义工协会、组织、非政府组织和团体来到罗马，从早上8点至下午5点，前往圣伯多禄大殿跨越圣门，并有机会领受修和圣事。当天下午3点至6点，罗马不同广场将举办具有文化、艺术和灵修性质的“与城市对话”的活动。比如，在圣依纳爵广场，非营利组织“微笑”的志愿者将宣传他们开展的项目，带领儿童活动。

3月9日主日上午10点半，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机将在圣伯多禄广场主持感恩祭，并宣读教宗方济各为这一禧年活动准备的讲道稿件。

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