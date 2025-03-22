四旬期周五第一场默想：我们蒙召坚定不移地依靠基督

教宗府讲道神师帕索里尼神父在四旬期周五第一场默想中省思耶稣的受洗，他说，我们蒙召坚定不移地依靠基督。

（梵蒂冈新闻网）“在这禧年的四旬期，我们蒙召坚定不移地依靠基督，确信在祂内能为我们的生活找到坚实可靠的依据及准则”。教宗府讲道神师帕索里尼神父3月21日在四旬期周五第一场默想中如此表示。

帕索里尼神父指出，尽管耶稣基督是坚实可靠的，但“我们明了，为了与基督密切结合，我们必须接纳归依福音的活力，让圣神重新塑造”我们。要做到这一点，神父解释道，就是要做基督的门徒，从祂的生活中学习到在走向永恒的旅程所必需的实质性态度。

帕索里尼神父在四旬期周五的首场默想聚焦于耶稣传道使命的开始，即在约旦河受洗和在旷野受试探。“基督受洗，不仅是祂生命中的一个事件，也是照亮每位信徒的生命旅程的标志，并指示出我们蒙召也走同样的旅程”。

教宗府讲道神师解释道，我们蒙召走这样的旅程，首先是能够走出自我，为他人留出空间。耶稣在祂的受洗中做到了，祂“彻底进入人类的处境中，完全分担每个人的脆弱与经历”。

帕索里尼神父接著指出，其次是归依，这涉及“不断进行内心省察”，在这过程中，我们要扪心自问，是否“真正领悟福音的逻辑”。归依“不仅是道德行为的改变，也是深刻改变我们的看法、判断和爱的方式”。

帕索里尼神父说，最后一点是，我们蒙召“留在现实中，而不是要逃避现实”。耶稣在尘世生活中，没有试图逃避“世间的诱惑、考验和矛盾”。

最后，神父总结道，“我们也蒙召，在我们的这个时代保持坚定，面对复杂性和挑战，不逃避或者寻找人为虚假的庇护所”。只有这样，我们才能认识到“我们的旅程中有天主的临在”，祂不遗弃我们，并始终与我们同在。

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