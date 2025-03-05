圣座各部会首长将于3月9日起在梵蒂冈进行四旬期避静

圣座各部会首长将于3月9日至14日在梵蒂冈保禄六世大厅进行避静。教宗府讲道神师帕索里尼神父带领默想。

（梵蒂冈新闻网）圣座各部会首长将于3月9日四旬期第一主日下午5点开始在保禄六世大厅进行避静，直到14日结束，他们在“精神上”与在罗马杰梅利医院住院的“教宗方济各共融”。圣座新闻室公布了上述消息，并补充说，避静默想将由教宗府讲道神师帕索里尼（Roberto Pasolini）神父带领，主题是“永生的希望”。

教宗府在一份有关避静的邀请函中指出，基督的复活是所有人必将获得永生的许诺，是“尼西亚大公会议所宣扬的基督信仰的希望、本质和顶峰”，“多个世纪以来，是安慰的泉源，为世人指引方向，照亮生命的终极意义”。

邀请函中写道，随著时间的推移，“这许诺已蒙上一层灰尘，其深层意义被一层面纱遮住”。在这“禧年中庆祝的特别四旬期，我们渴望默想永生，不把它视为将来才会发生的事，而是一份从现在起照亮我们生命的恩典”。

最后，文中写道，“人类的旅程中不断出现考验和痛苦”，它们“只是有待在我们身上彰显的荣耀的影子：天主从起初就召唤我们获得预许的永生”。

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