圣座国务卿：教宗从未停止治理教会

在接受意大利《晚邮报》采访时，圣座国务卿帕罗林枢机表示，教宗方济各即使是在病情最严重的时候，依然「审阅卷宗，并依此作决策」。再者，圣座各部会可依照教宗赋予他们的权责，自主处理公务；封圣事宜则可由教宗代表主持。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各因健康缘故放慢脚步，但「教会的治理始终在他的手中」。无论是先前的住院时光还是现在的康复期，都使得教宗调整他处理公务的时间和份量，但是他从未停止工作。他将注意力放在那些需要他亲自做定夺或指示的议题上。圣座国务卿帕罗林枢机在接受意大利《晚邮报》采访时，强调了这个重点。

国务卿枢机解释了圣座部会的运作方式。他表示，「教宗从来没有停止治理教会，就连他在杰梅利医院住院时也没有」。当然，「圣座部会的合作者们能以先前得到的指示为基础，并依照现行法规来处理很多例行公事」，不必事事征求教宗的意见。

以教宗的名义行事

帕罗林枢机阐明，这段期间呈给教宗的只有那些「唯独教宗能够且应该做定夺的问题」，其余的是圣座各部会的职责所在，它们「以教宗的名义工作」，可以遵照教宗方济各所给的方针来做决定、执行公务。「平常的时候」也是这样运作的。

以封圣事宜为例，圣座国务卿指出，册封圣人的经文一般是由教宗诵念，「但就算是这个部分，必要时候，也可以委托给一名合作者，让他以教宗的名义来宣读」。因此，要是教宗授权给圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，后者就能「以教宗的名义宣读经文」。

这一切也取决于圣父教宗在册封大典期间的健康状况。帕罗林枢机说，现在最重要的是教宗能够依照医嘱好好休息两个月、恢复健康。相较于他之前的步调，现在的活动量有所减少。但愿这段「减少活动的时期能有助于他全面重新履行他的牧职」。

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