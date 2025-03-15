圣座国务卿：为教宗健康祈祷，并在关系中寻求和平

圣座国务卿帕罗林枢机为驻圣座外交使团成员主持弥撒。枢机提及教宗方济各当选的周年纪念，并邀请每个人继续为他的健康祈祷。

（梵蒂冈新闻网）驻圣座外交使团成员3月14日上午齐聚在梵蒂冈宗座大楼保禄小堂参加弥撒，为教宗方济各的健康祈祷。圣座国务卿帕罗林枢机主持了这台弥撒，并感谢那些提议要以团体的名义为教宗同声祈祷的人。

帕罗林枢机在讲道中说：「我们今天早上相聚在一起，为圣父教宗的健康祈祷。愿他能早日康复、回到我们中间。」枢机指出，前一天13日是教宗方济各当选的12周年纪念日，他此刻正因双侧肺炎在罗马杰梅利综合医院住院治疗。

接著，帕罗林枢机省思了祈祷的本质和目的，强调祈祷是向天主敞开心扉，而不是告诉天主我们的渴望。事实上，天主早就知道我们的渴望。再者，祈祷使我们打开心门去聆听天主圣言。

当天选读的福音谈论了义德这个进天国的条件（参阅：玛廿20-26）。耶稣告诉门徒们，对他人发怒的人也要受裁判。帕罗林枢机由此指出，耶稣强调了爱近人的重要性。

战争不是从战场开始的。帕罗林枢机如此说道，并阐明战争「是从人心开始的，它源自于我们心中对他人怀有的仇视和敌意」。虽然外交工作试图避免战争爆发，但和平要求我们说话不可针锋相对，却要在我们与他人的关系中寻求天主的圣意。

枢机提醒外交人员，耶稣邀请众人在朝拜天主的行动以前，先彼此修和。「因此，爱德先于其他任何义务，包括朝拜的义务。这就是为什么在祭台前务必先和好再献祭」。

此外，圣座国务卿也谈到，教宗方济各敦促基督徒经常在我们的关系中说：「请、谢谢、对不起！」枢机表示，这三个词展现出放下对立情绪，变得宅心仁厚、心存善意的彻底转变。

圣座国务卿最后总结道，天主从来不要求我们去做我们办不到的事，却时常赐予我们承行祂旨意的恩宠。「在天主圣言的净化下，我们对一切美善泉源的天主充满信心，为圣父教宗的健康献上祈祷，而且这祈祷必能获得新的力量」。

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