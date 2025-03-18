圣座：乌克兰和平需要各方坦诚对话，不设前提条件

圣座新闻室在一份公告中提到3月14日乌克兰总统泽连斯基与圣座国务卿帕罗林枢机之间的通话，圣座再次为乌克兰和平祈祷，鼓励有关各方进行对话。

（梵蒂冈新闻网）目前，正在为乌克兰实施为期30天的停火协议进行谈判之际，圣座希望有关各方进行“坦诚对话”，“不受任何前提条件的限制”，旨在达成“正义与持久的和平”。教宗方济各称乌克兰为“饱受磨难的乌克兰”。

圣座新闻室3月17日在一份公告中，提到3月14日，乌克兰总统泽连斯基和圣座国务卿帕罗林枢机之间的通话。泽连斯基总统本人在其X平台帐户上发布了相关消息。公告中写道，双方在那次电话交谈中，基辅领导人“祝愿圣父教宗方济各早日康复，并提到乌克兰接受了美国提出的停火建议”。

公告中写道，“为此，圣座再次为乌克兰和平祈祷，希望有关各方把握机会进行坦诚对话，不受任何前提条件的限制，目的是实现正义与持久的和平。同时，也鼓励尽一切可能释放囚犯”。

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