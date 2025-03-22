展示禧年的历史：梵蒂冈珍贵文献向公众开放

这是梵蒂冈博物馆与宗座档案馆携手筹办的一次非凡的展览，设于宗座档案馆内的保禄厅，在此禧年期间特别向公众开放。

（梵蒂冈新闻网）在多年之后，宗座档案馆内毗邻梵蒂冈图书馆西斯汀大厅的三间保禄厅重新向公众开放，展厅位于梵蒂冈博物馆参观路线之中。这是宗座档案馆首次用于举办展览，展览名称为：“禧年——梵蒂冈馆藏珍稀文献”。宗座档案馆馆长龙扎尼（Rocco Ronzani）神父表示：“档案馆不仅珍藏著教宗们的重要谕令，也保存了平信徒的日常生活记录，以及那些在教会历史长河中蒙受教会灵性与世俗恩惠之人的见证。”

保禄厅中的展览盛事

这三间展厅曾是宗座“新”档案馆的所在地，由教宗保禄五世于1610年至1612年间设立。展厅原为罗马圣教会图书馆馆长的寓所，自1607年切萨雷·巴罗尼奥(Cesare Baronio) 枢机去世后便闲置至今。

馆长龙扎尼神父在接受梵蒂冈新闻网采访时表示，“这次开放展览，就如同‘圣门’的开启一样,对我们来说意义重大。它代表著档案馆的开放，不仅仅针对学者和专业人士，更是面向更广大的群众，让更多人能够欣赏我们所保存的文献资料。”

宗座档案馆向公众开放

宗座档案馆，过去因仅供教宗使用而被称为“秘密档案馆”。龙扎尼神父进一步说明：“自1881年起，档案馆便已向学者们开放。随著时间推移，我们一步步拓展开放范围，如今已面向更广大的公众，而这次展览只是又迈出了一步。”

通过文献诠释禧年的意义

展览通过展出与禧年有关的文献和实物，从信仰、历史和艺术的角度诠释禧年的意义。来自宗座档案馆的展品包括历代禧年颁布的诏书（Bolla di indizione），从最早的版本一直延续至教宗方济各2024年5月9日签署的2025年禧年诏书。

首个禧年与波尼法爵八世教宗的诏书

此次展览的首个展厅中，展出了一份由梵蒂冈宗座图书馆珍藏、极为珍贵的原件——波尼法爵八世教宗颁布颁布的《自古就有》（Antiquorum habet）诏书。这份诏书宣告了1300年首个禧年的举行。尽管文件落款日期为1300年2月22日，但文中设定的禧年开始时间为1299年12月24日——即圣诞节当天。诏书曾在圣伯多禄大殿于“建立圣伯多禄宗座庆日”时宣读。

宗座档案馆馆长龙扎尼神父表示，“我们展出的，是极具历史价值的文献，皆出自教宗权威之手。从宣布禧年的诏书到涉及朝圣者具体生活以及罗马城接待工作的其他文件，所有这些文件都包含了教宗们的指示，以确保这种接待能够适合基督徒团体生活中如此重要的时刻。”

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