德加斯佩里真福列品案教区层级审理正式结束

教宗罗马教区代理主教雷纳枢机28日主持仪式，为德加斯佩里真福列品案教区阶段的审理程序划下句号。

（梵蒂冈新闻网）德加斯佩里（Alcide De Gasperi）的列真福品案教区层级的调查工作已完成。教宗罗马教区代理主教雷纳枢机2月28日中午在拉特朗宫主持仪式，为调查这位天主忠仆的生平、英勇美德、圣德名望和标记的阶段正式划下句号。

教区层级调查最初由意大利特伦托总教区的教会法庭开启。圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在得到特伦托总主教和教宗罗马教区代理主教双方的同意后，转交了一份复文，批准将此案移交给罗马教区。

在罗马负责此案教区层级调查工作的法庭成员有主教代表达隆佐（Giuseppe D’Alonzo）蒙席、检察员德马泰斯（Andrea De Matteis）、书记员泰拉马尼（Marcello Terramani）。维洛塔（Paolo Vilotta）是德加斯佩里列真福品和圣品案的申请人。调查程序的所有文件一式两份，密封起来交给维洛塔，由他呈送到圣座封圣部。

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