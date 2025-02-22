梵蒂冈与哥伦比亚大学成立专家委员会，聚焦主权债务问题

在宗座社会科学院与哥伦比亚大学政策对话倡议的紧密合作下，成立了一个专家委员会，旨在经济、社会及环境方面促进可持续成长，提出相关的改革和解决方案。

（梵蒂冈新闻网）“新冠疫情和乌克兰战争对全球经济造成了严重冲击，发达国家采取的高利率货币政策加剧了很多发展中国家的债务危机”。这是宗座社会科学院(PASS)和哥伦比亚大学政策对话倡议(IPD)发表的联合公告中提到的内容。双方还在公告中宣布成立一个专家委员会，并将在2025年期间举行会议，以应对主权债务和发展危机，这些问题正日益影响著全球南方。

该委员会由斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）教授领导，并将制作一份禧年特别报告。委员会成员包括学术界、民间社会和宗教团体有关主权债务的国际专家，他们集思广益为经济、社会和环境方面的可持续发展指明道路。此外，委员会还将撰写一份关于国际金融架构的改革计划，让最贫穷国家的债务具有可持续性，从而推动在卫生、教育、清洁能源和气候适应方面进行更多投资。

公告中还提到，教宗方济各将债务减免作为禧年的先决事项。他承认当前的金融架构不足以解决这些日益增长的危机，亟需在全球层面进行改革。

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