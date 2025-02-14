梵蒂冈天文学家出书：《耶稣会士的星辰指南》

梵蒂冈天文台台长、耶稣会士康索尔马尼奥修士出新书，阐述个人省思与耶稣会投入天文学领域的详细历史。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈天文台台长、耶稣会士康索尔马尼奥（Guy Consolmagno）修士出了一本新书，题名为《耶稣会士的星辰指南》。该书于2月4日问世，讲述了耶稣会投入天文学领域的漫长历史。

康索尔马尼奥修士在书序中阐明，耶稣会投入天文学的历史源自于修会创会之初。他们的会祖圣依纳爵（Ignatius of Loyola）就已经在自传中阐明，他领受的最大安慰来自于仰望星空。该书也提及19世纪的耶稣会天文学家塞基（Angelo Secchi），以及耶稣会知名诗人霍普金斯（Gerard Manley Hopkins）。

《耶稣会士的星辰指南》同时也是一本讲述个人心路历程的书。它充满了康索尔马尼奥的反思，其中有一章特别论及他如何发现加入耶稣会的圣召。

此外，这本书也收录了关于信仰与科学关系的省思。举例来说，康索尔马尼奥敦促人们警惕信仰与科学的相容论，或者试图在科学发现与圣经教导之间找出关联性的做法。他强调：「宗教与科学必须维持其自主性及其独特性。」

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