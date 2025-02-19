世界主教会议：十个研究小组的协调员和秘书举行会议

基于世界主教会议第16届常规会议第一会期上出现的问题，教宗成立了十个研究小组。这些小组代表于今年2月18日举行会议，介绍各自小组的工作。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于2024年3月成立的十个研究小组的协调员和秘书于今年2月18日召开会议，讨论世界主教会议第16届常规会议第一会期上出现的问题。教会会议秘书处的一份公告称，本次会议以祈祷时刻开始，与会者为教宗祈祷，祝他早日康复。

接著，每位协调员轮流介绍各自小组的工作，特别指出所用的方法、涉及的人群和组织，以及预计呈交小组报告的时间、遇到的困难和尚未解决的问题。公告写到，“对那些解决‘横向’问题的研究小组，这丰富的分享时刻特别有用”。教会会议秘书处顾问科斯塔（Giacomo Costa）神父提供了一些“有用的元素，以确保报告的书写存在一定的一致性，并有益于提交”。

小组协调员获悉，法典委员会乐于陪伴他们个别的工作，尤其是在涉及教会法典问题的时候。教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机提醒与会者有必要把外部贡献列入考量，这些贡献可以在今年3月31日前通过电子邮件（synodus@synod.va）提交给教会会议秘书处，正如世界主教会议第16届常规会议第二会期开幕式上所宣布的那样。收到的新贡献都会及时转发给相关的研究小组。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html