英国法官对伦敦房产案判决：明乔内没有秉持善意行事

英格兰及威尔士高等法院对意大利金融家明乔内的律师提起的法律程序作出裁决：明乔内没有秉持善意行事。此前，明乔内的律师于2020年在英国对圣座国务院提出法律程序，意图阻挠梵蒂冈检察官启动的调查。

（梵蒂冈新闻网）法官诺尔斯（Robin Knowles）2月21日代表英格兰及威尔士高等法院对金融家明乔内（Raffaele Mincione）及其公司向圣座国务院提出的法律程序作出裁决。法官表示，「基于过程中浮现的事实，请求人并未遵守与国家（即圣座国务院）沟通的标准，也就是那些会符合善意行为的标准」。此裁决与梵蒂冈法院的判决一致。

明乔内与他的公司于2020年6月份启动程序，请求英国法院发布一系列不利于圣座国务院的声明。这些声明涉及在2018年11月至12月签署的合同，圣座国务院借此尝试在伦敦购买位于斯隆大道60号的房产。

明乔内和他的公司尤其请求法院以一系列的声明来证明他们在与圣座国务院谈判及执行合同时的善意。此争论在调查和提告的背景中出现，后来在2021年7月，明乔内先生被梵蒂冈城国检察官办公室起诉，所控告的一系列罪名与圣座国务院的投资案有关。

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