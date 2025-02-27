教宗为梵蒂冈城国政府任命两名秘书长

教宗任命圣座福音传播部助理秘书长纳帕总主教和梵蒂冈城国政府副秘书长普利西-阿利布兰迪律师为梵蒂冈城国政府秘书长。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各“修订了2023年5月13日颁布的梵蒂冈城国基本法，以及2018年11月25日颁布的、关于梵蒂冈城国政府的第274号法律”，为梵蒂冈城国政府任命两位秘书长。这项任命自2025年3月1日起生效。

这两位秘书长分别是纳帕（Emilio Nappa）总主教和普利西-阿利布兰迪（Giuseppe Puglisi-Alibrandi）律师。目前，纳帕总主教是圣座福音传播部初传福音和新建地方教会部门助理秘书长、宗座传教善会主席；普利西-阿利布兰迪律师担任梵蒂冈城国政府副秘书长一职。圣座新闻室在2月25日的公报中公布了这一消息。

同一公报中写道，教宗授权自今年3月1日起将担任梵蒂冈城国宗座委员会主席和梵蒂冈城国政府主席的彼得里尼（Raffaella Petrini）修女，“适当安排和授予”两位秘书长“明确职权或特定任务”。

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