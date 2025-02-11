克拉耶夫斯基枢机为老太太米兹主持殡葬弥撒

克拉耶夫斯基枢机在罗马和解大道的圣堂为圣诞夜不幸去世的老太太米兹主持葬礼。

（梵蒂冈新闻网）位于罗马和解大道的特拉斯蓬地纳的圣玛利亚(Santa Maria in Traspontina)堂是米兹老太生前的庇护所，堂前的台阶是她的床。圣诞节当天，也正逢迈入禧年，她却因寒冷失去了生命。而在这个她视为家的地方，人们为她送上了尘世间的最后一程。

2月8日上午，教宗赈济所所长克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机为米兹主持葬礼。圣堂的跪凳上坐满了人：有人曾努力照护她，有人曾隐约看见她在发脾气又戛然而止向人打招呼，还有人曾碰见她在喷泉旁洗衣服或缝补衣物。对于米兹老太，人们一直知之甚少。流落街头并不是人们通常的一种选择，有时，它是人在绝望前的一个不得已选择。

“怜悯”是当天殡葬弥撒福音中的核心，克拉耶夫斯基枢机讲到，怜悯是“天主的语言”，是天主的风格，正如教宗方济各多次强调的那样，它由关怀、同情和温柔组成。这是一种与最脆弱的人相处的必要态度。枢机将米兹进入永恒的生命与通过圣门联系在一起，圣门是“走向全新开始的象征性门径，表明了进入耶稣圣心的意愿”。米兹已经用她的一生走完了这条路，枢机继续说道：“她现在活在与天主圆满的共融中”。

“通过圣门”，枢机解释道，“象征著一个悔过补赎的行动并与天主和好”，人们会在其中感受到祂的慈爱，得到祂的拥抱，从祂的圣言中得到滋养并将其付诸实践，按照祂的圣意而生活。枢机强调：“米兹再也无法解决她的问题了”，但通过她的一生，能够让我们审视我们是如何改变自己的生活。殡葬弥撒结束后，米兹老太的灵柩被安葬在罗马的弗拉米尼奥(Cimitero Flaminio-Prima Porta)公墓。

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