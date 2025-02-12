德肋撒修女的纪念日列入《罗马礼仪通用日历》

教宗决定将德肋撒修女纪念日列入《罗马礼仪通用日历》，并于每年9月5日自由纪念这位圣人。

（梵蒂冈新闻网）圣座礼仪及圣事部以教宗的名义颁布法令，将加尔各答的德肋撒修女的纪念日列入《罗马礼仪通用日历》中，作为自由纪念。这位圣女的纪念日订于9月5日。

教宗决定将德肋撒修女纪念日列入礼仪通用日历中，以回应主教、男女会士和信徒团体的请求。在仔细考虑了德肋撒修女的灵修对全世界的影响后，此举的目的是要推崇她为希望的杰出见证人，尤其对于那些在生活中被遗弃者而言更是如此。

与该法令一起公布的一些拉丁文原文要添加到所有的教会年历、弥撒庆典礼仪和时辰祈祷礼仪书，以及《罗马殉道者名录》中，并交由各地主教团翻译、批准。在圣座礼仪及圣事部的确认后，相关的礼仪经文将依照现行法规公布（参阅：《重大原则》手谕）。

教宗方济各于2016年9月4日在圣伯多禄广场主持大礼弥撒，册封加尔各答的德肋撒修女为圣人。他在弥撒讲道中称修女是慷慨分施天主慈悲的人。

这位在最弱小者中的婢女是慈善撒玛黎雅人的真实样貌。教宗说，德肋撒修女的使命沿著城市的街道和存在的边缘，今天继续成为天主“接近穷人中最贫穷者”的有力见证。

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