梵蒂冈城国政府与意大利海关署签订合作协议

梵蒂冈城国政府与意大利海关与专卖署2月27日签订一份关于海关事务的技术－行政合作协议。城国政府主席：协力合作的必要性与日俱增；城国政府秘书长：分享银行数据，以增进合法性。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈城国政府与意大利海关与专卖署（ADM）2月27日在后者位于罗马的办公地点签订一份关于海关事务的技术－行政合作协议。对此，梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机表示，协力合作的必要性与日俱增，以促使「运作更有成效」，并「提升透明度和减少官僚程序」。

以合法性为焦点

即将于3月1日接替贝赫斯枢机职务的现任城国政府秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女指出，需要扩大银行数据的数字化转型，才能打造出「数字领域的生态系统」。这位修女祝愿两国能「在可利用的数据和信息方面快速达成交换」，进而「改善透明度并增进合法性」。

远距离通信和人员培训

意大利海关与专卖署署长阿莱塞（Roberto Alesse）表示，这份协议是个「新的运作框架，借此为接下来几年的双边合作确立方向，并且为海关体系的信息交换注入动力」。此协议有两份附件，规定以试行的方式引入一套提出货币声明的远距离通信程序，从而减少繁琐的过程，增加透明度，并且持续更新海关人员的职能。阿莱塞最后指出，「唯有通过持之以恒的定期培训计划，我们才能强化体系，使之能应对我们每天面临的全球化挑战」。

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