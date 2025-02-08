“灵修之路”，拉齐奥与加利西亚在罗马签署备忘录

两大地区在禧年背景下于意大利驻圣座大使馆签署合作协议。菲西凯拉总主教指出：”这一工具将进一步提升朝圣的价值。”

（梵蒂冈新闻网）“这一工具将进一步提升朝圣的价值。”圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教如此形容意大利拉齐奥大区与西班牙加利西亚自治区于2月6日签署的合作备忘录，标题为《灵修之路——法兰奇杰纳之路与圣地亚哥-德孔波斯特拉之路》。这一倡议是在禧年框架内发起的。

签署仪式于当天上午在罗马的意大利驻圣座大使馆所在地博罗梅奥宫（Palazzo Borromeo）举行。加利西亚自治区主席阿方索·鲁埃达（Alfonso Rueda）和圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教分别发表讲话。总主教在活动结束后向梵蒂冈媒体阐述了这一备忘录的意义，并表示：“它远不止是一份简单的合作协议。”

朝圣之路不仅是一种行走，更是一种灵性之旅在2025年禧年框架内，圣地亚哥之路与法兰奇杰纳之路签署备忘录的意义何在？

这无疑是加利西亚自治区与拉齐奥大区之间一项重要的合作，它们共同拥有朝圣者向往的“宝藏”：拉齐奥有罗马的圣伯多禄和圣保禄之墓，而加利西亚则守护著圣雅各伯之墓。然而，我认为这份备忘录的意义远不止于一项简单的合作协议，因为它成为了一个工具，能够进一步提升朝圣的价值。朝圣的行程使人能够体验灵性的层面，而这种灵性追寻正是当今男女老少在内心深处所渴望的。事实上，朝圣之路象征著人生旅程，帮助我们不仅重新认识自己，也让我们意识到，我们需要天主。

为何步行朝圣如此重要，而不是乘飞机或大巴到达后再步行，比如步行五米穿过圣门？

步行朝圣需要付出努力，它是一种艰辛的旅程。步行意味著同行者之间能够相遇、彼此陪伴，建立深厚的联系。此外，步行使人能够沈浸在大自然的美景之中。因此，当一个人选择步行朝圣时，他实际上是在走向一场冒险——去重新发现美：人际关系之美、世界之美、自然之美、受造物之美，以及最重要的是获得独特体验之美。

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