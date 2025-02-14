巴尼亚斯科枢机出新书：默想希望，建设未来

《基督，每个人的希望》是一本圣年期间每日简短省思的书。这些省思从意大利主教团荣休主席巴尼亚斯科枢机的教导中得到启发。

（梵蒂冈新闻网）“如何才能不陷入当下而无法自拔，被它击垮？”这是巴尼亚斯科（Angelo Bagnasco）枢机在新书《基督，每个人的希望》中提出的其中一个问题。在禧年之际，这本书回顾枢机的工作，邀请我们看得更远、视野辽阔，从而能成为“建设未来”的基石。

新书发布会将于3月3日举行。巴尼亚斯科枢机曾是意大利主教团主席、欧洲主教团委员会主席。他在这新书中提出的日常省思，将伴随我们在禧年期间的默想和祈祷。

枢机引领读者每天走“心灵和信仰智慧的道路”，并意识到“现代人，尽管工作繁忙，仍有必要举目仰望”。这邀请呼应了教宗方济各的叮嘱，教宗鼓励大家在忙碌之余抽空诵读福音。巴尼亚科斯枢机指出，在当今世界里，极其需要“进入到我们自己的内心，去与上主相遇”。

巴尼亚斯科枢机在著作中谨慎指出接近天主的方式，并敦促我们去寻找禧年的希望。枢机也提到“宣报希望”的迫切性，要“宣告永不落空的希望，即耶稣基督”。今天，在这个复杂而又欢欣的时期，这希望比以往任何时候都“更加”必要。

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